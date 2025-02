Mundo Casa Branca investiga vídeo em que Trump “beija os pés” de Musk exibido em TVs de órgão do governo

Por Redação O Sul | 25 de fevereiro de 2025

As imagens, geradas por IA, mostram o presidente americano Donald Trump beijando os pés do bilionário Elon Musk. Foto: Reprodução As imagens, geradas por IA, mostram o presidente americano Donald Trump beijando os pés do bilionário Elon Musk. (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

Autoridades americanas decidiram investigar a publicação de um vídeo manipulado digitalmente que foi exibido em telas dentro da sede de um departamento do governo dos Estados Unidos.

As imagens, geradas por inteligência artificial (IA), mostram o presidente americano Donald Trump beijando os pés do bilionário Elon Musk, um dos seus principais aliados no retorno à Casa Branca.

O vídeo foi “brevemente” exibido nas telas do Departamento de Habitação e Desenvolvimento Urbano (HUD) dos EUA na segunda-feira (24), informou o New York Times. Uma inscrição que dizia “Vida longa ao Verdadeiro Rei” foi sobreposta ao vídeo, numa referência a uma mensagem que Trump postou em sua plataforma Truth Social para celebrar a rejeição, por parte de seu governo, do plano de taxas de congestionamento da cidade de Nova York.

As imagens são uma crítica ao relacionamento próximo entre Trump e Musk, o homem mais rico do mundo, que foi encarregado do Departamento de Eficiência Governamental (Doge) para cortar pessoal e gastos federais. Um porta-voz do HUD disse nas redes sociais que a façanha estava “abusando dos recursos do contribuinte” e que o departamento tomaria medidas para investigar e demitir os responsáveis.

A filmagem foi exibida no mesmo dia do prazo dado por Musk para que os funcionários públicos do governo federal explicassem suas realizações de trabalho em um e-mail. O ultimato gerou confusão nos funcionários, depois que várias agências federais dos Estados Unidos — incluindo algumas lideradas por aliados de Trump — disseram às suas respectivas equipes para ignorarem o e-mail, pelo menos temporariamente.

Musk disse aos servidores federais dos EUA que eles teriam “outra chance” de justificar seu trabalho ou perder seus empregos em uma publicação em sua plataforma de mídia social X, na segunda-feira.

Em resposta ao vídeo, o Comitê Democrata de Serviços Financeiros da Câmara disse em uma publicação no X: “Nem todos os heróis usam capas”.

Segundo a Casa Branca, 1 milhão de funcionários federais dos Estados Unidos responderam a um e-mail solicitando uma prestação de contas do trabalho realizado na semana passada. Karoline Leavitt, a secretária de imprensa do governo americano, disse nesta terça-feira (25) que o presidente Donald Trump iria encarregar seus secretários de gabinete sobre a melhor forma de prosseguir com a ordem.

“Os chefes de agência determinarão as melhores práticas para seus funcionários em suas agências específicas“, pontuou a secretária.

“O presidente apoia isso”, disse ela, despistando sugestões de que há uma crise com Elon Musk, o bilionário que Trump encarregou de reformar o governo federal.

“O presidente, Elon e todo o seu gabinete estão trabalhando como uma equipe unificada e estão implementando essas soluções de muito bom senso”, concluiu. Com informações dos portais de notícias CNN e O Globo.

