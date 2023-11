Geral Estados Unidos: Justiça aceita ação que torna Donald Trump inelegível no Estado do Colorado

Por Redação O Sul | 2 de novembro de 2023

Compartilhe esta notícia:











Os casos têm base na Constituição, que veta a candidatura de alguém que tenha conspirado contra os EUA. (Foto: Reprodução)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

A Justiça dos EUA aceitou ação que torna Donald Trump inelegível no Estado do Colorado. Um processo semelhante avançou também em Minnesota. Os casos têm base na Constituição, que veta a candidatura de alguém que tenha conspirado contra os EUA – uma consequência da participação de Trump na invasão do Capitólio, em 2021.

Filhos de Trump

Eric Trump e Donald Trump Jr. prestaram depoimento nessa quinta-feira (2) em um tribunal de Nova York e ambos negaram envolvimento com documentos que um juiz determinou que foram manipulados de maneira fraudulenta para inflar o valor das empresas de seu pai, o ex-presidente dos Estados Unidos Donald Trump.

Em aparições sequenciais no tribunal, os dois filhos adultos de Trump disseram que não estiveram envolvidos na avaliação questionável que agora ameaça impactar o império imobiliário que catapultou Trump à fama. Trump colocou os dois filhos à frente dos negócios durante seu mandato na Presidência, entre 2017 e 2021.

Donald Jr., de 45 anos, responsabilizou contadores de dentro e de fora da companhia, que montaram as demonstrações financeiras usadas para assegurar empréstimos e a contratação de seguros que mantiveram a companhia funcionando.

“Eles tinham mais informações e detalhes sobre tudo isso do que eu teria”, disse ele no banco das testemunhas. “É por isso que temos contadores.”

Esses documentos estão no centro de um julgamento por fraude civil em Nova York que ameaça prejudicar o império imobiliário que construiu a reputação de Trump como magnata dos negócios antes dele entrar na política.

Donald Jr. disse que a empresa reforçou suas práticas contábeis desde que a procuradora-geral de Nova York, Letitia James, começou a investigar suas finanças. O principal diretor financeiro da empresa é agora um contador público certificado, disse ele, ao contrário do ex-diretor financeiro Allen Weisselberg, que se declarou culpado por crimes fiscais em outro caso em 2022.

Eric Trump, por sua vez, disse que sequer sabia que tais documentos existiam.

“Eu não sabia nada a respeito até que este caso veio à tona”, afirmou.

Ele mostrou nervosismo quando sua afirmação foi contraditada por e-mails mostrando que ele foi solicitado a avaliar os dados subjacentes usados para compilar as avaliações.

“Somos uma grande organização imobiliária. Sim, tenho quase certeza de que tínhamos demonstrações financeiras”, disse.

Nenhum dos filhos garantiu a exatidão dessas avaliações.

Contudo, as provas apresentadas no julgamento mostram que ambos os filhos assinaram declarações atestando que tinham fornecido informações precisas à Mazars, a empresa de contabilidade externa que preparou as demonstrações financeiras.

O próprio Trump deve testemunhar na segunda-feira, na mais recente de muitas aparições em tribunais do favorito à indicação do Partido Republicano à candidatura à Presidência dos EUA em 2024.

O juiz Artur Engoron já decidiu que Trump, seus dois filhos adultos e a empresa inflacionaram de forma fraudulenta os valores de propriedades e outros ativos para obter condições de financiamento favoráveis.

Trump negou qualquer irregularidade em todos os seus casos criminais e civis e manteve um fluxo constante de ataques pessoais e online, acusando James e Engoron de preconceito político.

“Este é um grande erro judiciário”, escreveu ele nas redes sociais quando o julgamento foi retomado. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo e da agência de notícias Reuters.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Geral

https://www.osul.com.br/estados-unidos-justica-aceita-acao-que-torna-donald-trump-inelegivel-no-estado-do-colorado/

Estados Unidos: Justiça aceita ação que torna Donald Trump inelegível no Estado do Colorado

2023-11-02