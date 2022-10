Mundo Estados Unidos pedem reunião do Conselho de Segurança da ONU sobre Coreia do Norte: China e Rússia rejeitam

Por Redação O Sul | 4 de outubro de 2022

Para China e Rússia, a reação do conselho deve ser propícia para atenuar a situação na península coreana. (Foto: Divulgação)

Os Estados Unidos pediram ao Conselho de Segurança da ONU (Organização das Nações Unidas) para se reunir sobre a Coreia do Norte depois que Pyongyang (cidade norte-coreana) disparou um míssil balístico sobre o Japão, mas diplomatas disseram que China e Rússia se opõem a uma discussão pública do órgão de 15 membros.

A Coreia do Norte, que possui armamentos nucleares, fez seu disparo mais distante de um míssil balístico na terça-feira, enviando-o sobre o Japão pela primeira vez em cinco anos, e provocando um alerta para que os moradores de lá se protejam.

“Devemos limitar a capacidade da RPDC de avançar seus programas ilegais de mísseis balísticos e armas de destruição em massa”, disse no Twitter a embaixadora dos EUA na ONU, Linda Thomas-Greenfield, após convocar uma reunião pública do Conselho de Segurança.

Reino Unido, França, Albânia, Noruega e Irlanda juntaram-se aos Estados Unidos para fazer o pedido. A Coreia do Norte é formalmente conhecida como República Popular Democrática da Coreia (RPDC).

No entanto, China e Rússia disseram aos colegas do conselho que se opõem a uma reunião pública, argumentando que a reação do conselho deve ser propícia para atenuar a situação na península coreana, disseram diplomatas.

Não ficou imediatamente claro se o conselho se reuniria publicamente ou a portas fechadas. Qualquer ação significativa do conselho é improvável, dizem diplomatas.

Mísseis

A Coreia do Sul e militares dos Estados Unidos dispararam uma série de mísseis no mar em resposta à Coreia do Norte, que havia lançado um míssil balístico sobre o Japão.

A resposta da Coreia do Sul foi anunciada pelo governo do país na quarta-feira, 5 (ainda terça-feira, 4, em Brasília-DF).

No teste dos norte-coreanos de terça foi disparado um míssil de alcance intermediário. Foi o lançamento de maior alcance que o país já fez. Havia cinco anos que um míssil não sobrevoava o Japão. O governo japonês até fez um alerta para que seus cidadãos se protegessem.

A resposta foi um exercício militar em conjunto com os Estados Unidos; foram lançados mísseis de curto alcance. Os militares afirmaram que um míssil sul-coreano falhou logo após o lançamento e caiu, mas não causou vítimas.

