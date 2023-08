Geral Estados Unidos perdem título de melhor pagador do mundo. Saiba que países ainda são “triple A”

Por Redação O Sul | 2 de agosto de 2023

Compartilhe esta notícia:











Os EUA vinham mantendo a classificação “AAA” da agência de risco Fitch desde 1994. (Foto: Reprodução)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Os Estados Unidos perderam o status de “triple A” na agência de classificação de risco Fitch, com o rebaixamento de sua nota anunciada na terça-feira (1°). O “triple A” é a cobiçada nota de crédito máxima atribuída a um país ou empresa pelas agências de rating, e apenas um grupo seleto de dez nações têm esse selo.

Entre os países que exibem essa classificação estão Alemanha, Dinamarca e Austrália. Além da Fitch, há outras agências de classificação de risco que fazem essas avaliações. As mais conhecidas são S&P e Moody’s.

Alguns países têm nota “AAA” em uma agência e uma classificação mais baixa em outra. É o caso dos EUA agora, que permanecem no topo apenas na Moody’s. O país já foi considerado o melhor pagador do mundo.

Veja os países que são “triple A”:

– Alemanha – Fitch (AAA); S&P (AAA) e Moody’s (Aaa);

– Dinamarca – Fitch (AAA); S&P (AAA) e Moody’s (Aaa);

– Holanda – Fitch (AAA); S&P (AAA) e Moody’s (Aaa);

– Suécia – Fitch (AAA); S&P (AAA) e Moody’s (Aaa);

– Noruega – Fitch (AAA); S&P (AAA) e Moody’s (Aaa);

– Suíça – Fitch (AAA); S&P (AAA) e Moody’s (Aaa);

– Luxemburgo – Fitch (AAA); S&P (AAA) e Moody’s (Aaa);

– Cingapura – Fitch (AAA); S&P (AAA) e Moody’s (Aaa);

– Austrália – Fitch (AAA); S&P (AAA) e Moody’s (Aaa);

– Estados Unidos – Fitch (AA+); S&P (AA+) e Moody’s (Aaa).

Nota do Brasil

Na semana passada, a Fitch elevou a nota de crédito do Brasil de “BB-” para “BB”, e país ficou a duas notas da obtenção do chamado grau de investimento, espécie de selo se bom pagador. É uma chancela que indica que o país é um lugar seguro para investir, pois honra seus compromissos. O triple “AAA” é o status máximo do grau de investimento.

O rebaixamento da nota dos EUA pela Fitch segue o corte feito pela S&P em 2011. A Fitch disse que o corte reflete a deterioração fiscal esperada para os próximos três anos e o aumento do ônus da dívida do governo federal após repetidos impasses sobre o limite da dívida. Os EUA vinham mantendo o “AAA” da Fitch desde 1994, segundo dados compilados pela Bloomberg.

Até o momento, as preocupações de que as agências de classificação possam mudar seu olhar para o os países que ainda mantêm a nota AAA são prematuras, de acordo com a Berenberg Capital Markets.

“Cada país é diferente, tem seu próprio padrão de crescimento – suas próprias estruturas de impostos e gastos, de modo que isso não sugere qualquer contágio para outros países. Nenhum país que tenha a força dos EUA foi afetado por isso”, disse o economista sênior Mickey Levy na Bloomberg Television. As informações são da agência de notícias Bloomberg.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Geral

https://www.osul.com.br/estados-unidos-perdem-titulo-de-melhor-pagador-do-mundo-saiba-que-paises-ainda-sao-triple-a/

Estados Unidos perdem título de melhor pagador do mundo. Saiba que países ainda são “triple A”

2023-08-02