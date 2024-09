Mundo Estados Unidos registra 46 ataques em escolas este ano

Por Redação O Sul | 7 de setembro de 2024

Um jovem de 16 anos supostamente atirou e matou um aluno, de 15, dentro do banheiro de uma escola. Foto: Reprodução Um jovem de 16 anos supostamente atirou e matou um aluno, de 15, dentro do banheiro de uma escola. (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

Um ataque em uma escola no Estado da Geórgia na quarta-feira (4) foi o 45º deste tipo somente este ano nos Estados Unidos. O ataque deixou dois professores e dois alunos mortos.

No entanto, nessa sexta-feira (6), este número aumentou. Outro caso foi relatado em Maryland quando um jovem de 16 anos supostamente atirou e matou um aluno, de 15, dentro do banheiro de uma escola. O incidente se tornou pelo menos o 46º ataque.

Segundo as autoridades locais, o caso aconteceu na Joppatowne High School, que fica a cerca de 35 quilômetros de distância de Baltimore, uma das maiores cidade do estado de Maryland.

O ataque ocorreu por volta das 13h30 no horário de Brasília, em um banheiro masculino no primeiro andar, disse o xerife do condado de Harford, Jeffrey Gahler, em uma entrevista coletiva na tarde desta sexta-feira. As autoridades enfatizaram que o incidente não foi uma situação de atirador ativo.

