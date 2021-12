Mundo Estados Unidos registram primeiro caso da variante ômicron, que já está em mais de 20 países

Cepa foi detectada em uma pessoa que havia voltado recentemente da África do Sul. Foto: Reprodução Cepa foi detectada em uma pessoa que havia voltado recentemente da África do Sul. (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

Os Estados Unidos confirmaram o primeiro caso da variante ômicron no país, detectada em uma pessoa na Califórnia, informou nesta quarta-feira (1º) a agência federal dos Centros de Controle e Prevenção de Doenças (CDC).

“O indivíduo era um viajante que voltou da África do Sul em 22 de novembro de 2021”, disse a agência em um comunicado. “A pessoa, que foi totalmente vacinada e apresentou sintomas leves que estão melhorando, está em quarentena”, acrescentou o texto. O epidemiologista Anthony Fauci, principal assessor de saúde da Casa Branca, afirmou que o paciente entrou no país em 22 de novembro e testou positivo para a doença no dia 29 de novembro.

Os Centros de Controle e Prevenção de Doenças estão tomando medidas para endurecer as regras de teste para viajantes que cheguem ao país vindos do exterior. Entre as opções consideradas estão a exigência de que viajantes se testem um dia antes de embarcar para os EUA, independentemente do status de vacinação, e a obrigatoriedade de testes pós-chegada.

Autoridades disseram, no entanto, que essas medidas apenas dariam tempo ao país, já que a alta transmissibilidade da variante tornaria sua chegada aos EUA inevitável.

Muito permanece desconhecido sobre a nova variante. Ainda não se sabe, por exemplo, se ela pode aumentar as chances de doença grave e como ela interage com as vacinas. Fauci afirmou que serão necessárias de duas a quatros semanas para que se saiba mais sobre a ômicron.

O anúncio do primeiro caso nos EUA vem pouco antes do planejamento da nova estratégia de combate ao coronavírus no inverno, que será traçada pelo presidente americano, Joe Biden, nesta quinta-feira. O democrata tentou conter o alarme sobre a variante dizendo que ela era um motivo de preocupação, mas não de pânico.

Biden e as autoridades de saúde pública intensificaram seus apelos para que mais americanos sejam vacinados – e para que aqueles que foram vacinados recebam injeções de reforço para maximizar sua proteção contra o vírus.

25 países

A ômicron já foi detectada em ao menos 25 países e territórios, e vários nações já restringiram voos devido à nova cepa.

1-África do Sul: 77 casos na Província de Gauteng.

2-Alemanha: 2 casos confirmados na região da Baviera e 1 caso suspeito na provínica de Hesse.

3-Arábia Saudita: 1 caso confirmado no dia 1º de dezembro.

4-Austrália: 5 casos confirmados (4 em Sidney e 1 em Darwin).

5-Áustria: 1 caso na província de Tirol.

6-Bélgica: 1 caso, de um viajante que voltou do Egito* em 11 de novembro.

7-Brasil: 3 casos positivos em São Paulo.

8-Botsuana: 4 casos, todos de estrangeiros que foram ao país missão diplomática e já deixaram o país.

9-Canadá: 2 casos confirmados em Ontário.

10-Coreia do Sul: cinco casos importados em viajantes oriundos da Nigéria.

11-Dinamarca: 2 casos.

12-Espanha: 1 caso de um viajante da África do Sul foi confirmado pelo hospital Gregorio Maranon, de Madri. Unidade disse que o paciente estava em boas condições de saúde.

13-Estados Unidos: 1 caso identificado na Califórnia, paciente com sintomas leves.

14-Gana: há a confirmação de casos pelo governo que não deu detalhes.

15-Holanda: 13 casos detectados entre 61 passageiros infectados que desembarcaram de 2 voos da África do Sul. Eles foram isolados.

16-Hong Kong: 1 caso, de uma pessoa que viajou à África do Sul.

17-Israel: 1 caso, de uma pessoa que viajou ao Malaui*, e mais 7 casos suspeitos.

18-Itália: 1 caso em Milão, de um homem que chegou de Moçambique.

19-Japão: 1 caso de homem que chegou de viagem da Namíbia.

20-Nigéria: 4 casos identificados, sendo que uma das pessoas não voltou da África do Sul.

21-Noruega: 2 casos identificados no dia 1º de dezembro.

22-Portugal: 13 casos confirmados de jogadores e membros do clube de futebol do Belenenses. Um dos infectados viajou à África do Sul e há indícios de transmissão local.

23-Reino Unido: 3 casos na Inglaterra (1 em Chelmsford, 1 em Nottingham e 1 viajante que já não está mais no país) e 6 na Escócia. Alguns infectados não têm relação com viagens à África, o que pode indicar que já há transmissão local da nova variante.

24-República Tcheca: 1 caso confirmado em Liberec e 1caso suspeito de uma pessoa que voltou da Namíbia.

2-Suécia: 1 caso confirmado de uma pessoa procedente da África do Sul. O teste foi feito há pouco mais de 1 semana, segundo a Agência de Saúde Pública do país.

