Mundo Estados Unidos retomam execução por fuzilamento após 15 anos

Por Redação O Sul | 7 de março de 2025

Compartilhe esta notícia:











A câmara onde Sigmon morrerá fica a poucos passos do corredor da morte da Carolina do Sul, onde ele vive há 23 anos. Foto: Reprodução A câmara onde Sigmon morrerá fica a poucos passos do corredor da morte da Carolina do Sul, onde ele vive há 23 anos. (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Um homem da Carolina do Sul entrará, nesta sexta-feira (7), na câmara de execução, será amarrado a uma cadeira e terá um alvo colocado sobre seu coração. Ele poderá dizer suas últimas palavras antes que um capuz seja colocado sobre sua cabeça, uma cortina que o separa dos espectadores seja aberta e três voluntários armados com rifles disparem balas projetadas para se fragmentar ao atingir seu peito.

A menos que o governador ou a Suprema Corte dos EUA concedam um adiamento de última hora, Brad Sigmon, 67 anos, será a primeira pessoa a morrer por fuzilamento nos EUA desde 2010 — e apenas a quarta desde que a pena de morte foi restabelecida no país há 49 anos. Sigmon admitiu ter matado os pais de sua ex-namorada com um taco de beisebol depois que ela recusou voltar para ele. Ele escolheu morrer por fuzilamento porque considerou as outras opções oferecidas pelo Estado ainda piores.

Seus advogados disseram que ele não queria a cadeira elétrica, que poderia “cozinhá-lo vivo”, nem a injeção letal, cujos detalhes são mantidos em segredo na Carolina do Sul. Ele também temia que uma injeção de pentobarbital levasse fluido rapidamente para seus pulmões, fazendo-o morrer afogado. Na quinta-feira, Sigmon pediu à Suprema Corte dos EUA que adiasse sua execução, argumentando que o Estado não divulga informações suficientes sobre a droga usada na injeção letal.

Como será?

A câmara onde Sigmon morrerá fica a poucos passos do corredor da morte da Carolina do Sul, onde ele vive há 23 anos. Quando a cortina for aberta na sexta-feira à noite, o advogado de Sigmon, parentes das vítimas e três jornalistas assistirão por trás de um vidro recentemente reforçado para resistir a balas.

Os atiradores estarão a 4,6 metros de distância – a mesma distância entre a linha de lance livre e a tabela de uma quadra de basquete. Pouco depois de o capuz ser colocado sobre a cabeça de Sigmon, três voluntários treinados atirarão ao mesmo tempo. Cada um usará munição .308 Winchester, frequentemente utilizada por atiradores de elite da polícia. A bala foi projetada para se fragmentar ao atingir algo sólido, como os ossos do peito do condenado, destruindo o coração e causando morte quase imediata.

Pouco tempo depois, um médico confirmará a morte de Sigmon. Todo o processo levará no máximo cinco minutos — um quarto do tempo necessário para uma injeção letal.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Mundo

https://www.osul.com.br/estados-unidos-retomam-execucao-por-fuzilamento-apos-15-anos/

Estados Unidos retomam execução por fuzilamento após 15 anos

2025-03-07