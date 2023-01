Mundo Estados Unidos suspendem uso de medicamento da AstraZeneca para prevenção e tratamento da covid

Por Redação O Sul | 27 de janeiro de 2023

A Food and Drug Administration (FDA) retirou a autorização de uso emergencial do medicamento Evusheld nos Estados Unidos. O remédio, fabricado pela AstraZeneca, estava autorizado para prevenção da covid em pessoas não-infectadas e que não tiveram contato prévio com o vírus.

O órgão, equivalente à Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), afirma que o remédio não neutraliza subvariantes da ômicron, como é o caso da XBB.1.5.1, responsável por quase metade de todos os casos da doença registrados no país norte-americano na semana passada.

O Evusheld é uma combinação de dois anticorpos monoclonais (cilgavimabe + tixagevimabe) e a aplicação é feita por injeção intramuscular. No Brasil, o uso emergencial do Evusheld foi autorizado pela Anvisa em fevereiro de 2022, também para prevenção da covid. Foi o primeiro medicamento com indicação profilática liberado no país.

Em dezembro, a agência reguladora brasileira estendeu o uso dos anticorpos monoclonais também para tratamento da covid em pacientes a partir dos 12 anos que não necessitam de oxigênio suplementar e que demonstrem risco aumentado de progressão para o estado grave da doença.

A AstraZeneca disse que foi informada de que a FDA poderá reestabelecer a autorização do Evusheld se a prevalência de variantes resistentes nos Estados Unidos diminuir para 90% ou menos. Em nota, o laboratório informou que já está testando em ensaios clínicos um novo medicamento que possa neutralizar novas cepas do SARS-CoV-2 e que também seja destinado para prevenção da doença.

Os anticorpos monoclonais atuam ligando-se à proteína spike na superfície do vírus SARS-CoV-2. Porém, as mutações que o vírus vem sofrendo – como é o caso da ômicron causam alterações nessa proteína, afetando a forma como os anticorpos atuam contra a doença.

