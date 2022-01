Mundo Estados Unidos tentam evitar nova invasão ao Capitólio com simulações e troca de informações

Por Redação O Sul | 6 de janeiro de 2022

Multidão de apoiadores do presidente Donald Trump ocupa o prédio do Congresso americano em 6 de janeiro de 2020. (Foto: Reprodução/YouTube)

Funcionários do governo de Joe Biden, presidente dos Estados Unidos, concluíram que os preparativos do Executivo para o 6 de janeiro de 2020, o dia da invasão ao Capitólio, foram prejudicados pela falta de compartilhamento de informações de alto nível e pela falta de previsão do quão ruim o dia da invasão poderia ser – lições que eles dizem ter aprendido. Eles dizem também que um esforço está sendo aplicado para prevenir outros ataques do tipo.

Essas conclusões, compartilhadas por pessoas que falaram sob condição de anonimato ao jornal The Washington Post, não são conclusões formais, mas oferecem uma espécie de roteiro de como a Casa Branca sob o governo Biden está tentando evitar ataques semelhantes ao governo.

“O resultado final, concluímos, era que não havia compartilhamento de informações e a coordenação era insuficiente, e foram elevados a níveis mais altos para serem mudados”, disse um alto funcionário do governo Biden. Também houve “previsão insuficiente dos tipos de ataques que poderiam acontecer”, acrescentou o funcionário.

As autoridades disseram que conduziram a análise não como uma forma de “apontar o dedo” para a Polícia do Capitólio dos EUA ou para o FBI – cada um dos quais acusado de não compreender a ameaça que enfrentavam em 6 de janeiro –, mas para estar mais bem preparado para prevenir violência ou agitação futura.

Embora os inspetores em várias agências tenham feito análises exaustivas do que o governo fez de errado e certo até 6 de janeiro, a maioria dessas análises não está completa e algumas podem levar muitos meses para terminar.

Nesse meio-tempo, o governo Biden tem que tomar decisões sobre como proteger melhor o país contra espasmos de violência com motivação política, um ano depois que uma multidão tentando impedir a derrota de Donald Trump por Joe Biden invadiu o Capitólio e atacou centenas de policiais.

Liz Sherwood-Randall, conselheira de segurança interna do presidente Biden, disse que desde a sua posse, “temos trabalhado muito para melhorar a coordenação, o compartilhamento de informações, o planejamento e a preparação para uma série de eventos e contingências para garantir a segurança pública. Estamos mais fortes hoje do que há um ano – embora nunca possamos ser complacentes com as ameaças que enfrentamos no exterior e em casa.”

O Conselho de Segurança Nacional de Biden supervisiona as discussões semanais entre as agências federais de segurança para discutir eventos planejados, como protestos e qualquer informação relacionada que aponta para uma possível violência.

Nessas reuniões, os funcionários discutem quais autorizações foram concedidas, bem como relatórios de ameaças dentro do FBI e do Departamento de Segurança Interna e quaisquer indicadores de preocupação – como reservas de viagens ou hotéis – “para ver se pode haver um aumento de as pessoas que vêm para a cidade e como se posicionar adequadamente para isso”, disse um segundo alto funcionário do governo.

Funcionários do governo Biden disseram que realizaram exercícios de mesa e simulações – um em maio e outro no final de setembro – destinados a testar a capacidade das autoridades federais, estaduais e locais de responder com eficácia às crises na região da capital.

Pessoas que participaram das simulações dizem que o governo Biden tirou uma série de lições das simulações: entre elas, que as agências precisam melhorar sua tecnologia de comunicação para lidar com eventos que mudam rapidamente e que é crucial ter uma estrutura de comando unificada para gerenciar as respostas a grandes incidentes.

Joe Biden culpou seu antecessor, Donald Trump, pelo caos em 6 de janeiro do ano passado. Em um discurso feito no National Statuary Hall, uma câmara no Capitólio dedicada a esculturas de americanos proeminentes, no aniversário de um ano do violento ataque ao Congresso americano, Biden disse: “há um ano, hoje, neste lugar sagrado, a democracia foi atacada, simplesmente atacada. A vontade do povo estava sob ataque. A Constituição, nossa Constituição, enfrentou a mais grave das ameaças”.

“Pela primeira vez em nossa história, um presidente não apenas perdeu uma eleição: ele tentou impedir a transferência pacífica do poder quando uma multidão violenta invadiu o Capitólio”, disse Biden. “Mas eles falharam.”

“Aqui está a verdade: o ex-presidente dos Estados Unidos da América criou e espalhou uma rede de mentiras sobre as eleições de 2020. Ele fez isso porque valoriza o poder sobre os princípios, porque ele considera o seu próprio interesse mais importante do que o interesse do seu país e o interesse da América, e porque o seu ego ferido é mais importante para ele do que a nossa democracia ou a nossa Constituição. Ele não consegue aceitar que perdeu.” As informações são dos jornais The Washington Post e O Estado de S. Paulo.

