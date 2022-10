Geral Estados Unidos vão barrar produtos de desmatamento

Por Redação O Sul | 21 de outubro de 2022

A medida pode ter impacto sobre 10% das exportações brasileiras para o mercado americano. (Foto: Carlos Celestino/Secom-MT)

O governo dos Estados Unidos deu um novo passo para definir restrições comerciais visando proibir commodities oriundas de áreas desmatadas a partir de dezembro de 2020, a exemplo do que prepara a UE (União Europeia). A medida pode ter impacto sobre 10% das exportações brasileiras para o mercado americano.

O Departamento de Estado, em conjunto com a Alfândega e Proteção de Fronteiras, Escritório do Representante Comercial dos EUA (USTR) e outras agências governamentais, abriu nesta semana uma consulta pública para receber opiniões sobre os meios mais efetivos para limitar ou remover das cadeias de suprimento de commodities ligadas ao desmatamento e incentivar a aquisição de commodities agrícolas produzidas de forma sustentável.

Uma questão submetida pelo governo americano na consulta pública é se todas as “soft commodities” devem ser cobertas por restrições comerciais ou apenas algumas, citando carne bovina, soja, café, óleo de palma, cacau, celulose e borracha, que representariam três quintos do desmatamento globalmente.

O valor de comércio referente a esses produtos da consulta pública supera os US$ 3 bilhões em exportações brasileiras para os EUA (dados de 2021), equivalente a cerca de 10% das exportações brasileiras para o mercado americano, segundo análise preliminar de impacto feita pelo advogado Rodrigo Pupo, do escritório MPA Trade Law.

Atualmente já existe proposta em trâmite no Senado americano que pretende estabelecer “due diligence” sobre desmatamento legal e ilegal em cadeias de fornecimento de certas commodities.

“A diferença dessa proposta legislativa é que não inclui café, que consta agora da consulta pública, mas inclui produtos ‘derivados’, o que aumenta a incerteza sobre a medida e certamente o impacto comercial”, diz Pupo.

Washington vai receber opiniões de diferentes partes interessadas até 2 dezembro. Depois as agências governamentais vão preparar um relatório para o presidente Joe Biden delineando as opções de restrições comerciais. O USTR deve identificar países estrangeiros sem proteção adequada e eficaz contra o desmatamento causado pela produção de commodities que provavelmente entrarão nos Estados Unidos e apontar o potencial de risco de cada país identificado.

Há vários outros projetos de lei apresentados no Congresso envolvendo políticas ambientais globalmente que podem afetar as relações bilaterais. Uma delas orienta o secretário de Estado a se engajar com o Brasil em fiscalização ambiental, no desenvolvimento sustentável e em esforços de redução de emissões.

Em recente relatório sobre estratégia de segurança nacional, o governo de Joe Biden incluiu o objetivo de mobilizar financiamentos e outras formas de apoio para promover a conservação da Amazônia.

A União Europeia está bem mais avançada em seu plano de proibir importações de commodities agrícolas vinculadas a desmatamento.

O objetivo em Bruxelas é de o texto final da futura regulamentação sair de um acordo entre a Comissão Europeia (braço executivo da UE), Conselho Europeu (dos líderes europeus) e Parlamento Europeu antes da COP27 que ocorrerá em novembro, no Egito.

O regulamento europeu vai proibir o uso de várias “commodities de alto risco florestal”. A proposta específica do Parlamento Europeu corresponde a 80% das exportações do agronegócio brasileiro ou 40% do total das exportações para a UE, somando US$ 14,5 bilhões de vendas no ano passado para o bloco. As informações são do jornal Valor Econômico.

