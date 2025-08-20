Mundo Estados Unidos vão considerar manifestações “antiamericanas e antissemitas” nas redes sociais ao analisar pedido de vistos para ida ao país

Por Redação O Sul | 20 de agosto de 2025

A publicação se soma às medidas anti-imigração do governo Trump Foto: Daniel Torok/The White House A publicação se soma às medidas anti-imigração do governo Trump. (Foto: Daniel Torok/The White House) Foto: Daniel Torok/The White House

O Serviço de Cidadania e Imigração dos Estados Unidos vai considerar o “antiamericanismo” como critério na hora de analisar solicitações de visto e outros benefícios para imigrantes. O anúncio foi feito pela Casa Branca na terça-feira (19).

A determinação foi anunciada na rede social X e diz que o órgão “está atualizando as orientações sobre os fatores que os agentes consideram em certas solicitações de benefícios” e “expandiu os tipos de solicitações de benefícios que passam por verificação nas redes sociais”.

“Os benefícios dos Estados Unidos não devem ser concedidos àqueles que desprezam o país e promovem ideologias antiamericanas. Os benefícios de imigração — incluindo viver e trabalhar nos EUA — continuam sendo um privilégio, não um direito”, afirma o porta-voz do USCIS, Matthew Tragesser, em comunicado.

De acordo com o documento divulgado no site oficial do USCIS, os benefícios serão negados ao estrangeiro que “tenha endossado, promovido, apoiado ou de outra forma defendido as opiniões de uma organização ou grupo terrorista – incluindo estrangeiros que apoiam ou promovem ideologias ou atividades antiamericanas, terrorismo antissemita e organizações terroristas antissemitas – ou que promovam ideologias antissemitas”.

Em outras palavras, em teoria, se os agentes americanos encontrarem algo nas redes sociais do estrangeiro que solicitou algum benefício que considerem um discurso contra os Estados Unidos, eles podem negá-lo.

Na última semana, a Embaixada dos Estados Unidos no Brasil publicou um vídeo em sua conta no X avisando a mulheres grávidas que “não é permitido” viajar ao país apenas com objetivo de dar à luz e garantir a cidadania americana aos seus filhos.

A publicação se soma às medidas anti-imigração do governo Trump, que fez recentemente uma investida judicial contra a cidadania por nascimento.

“Viajar para os EUA com o principal objetivo de dar à luz para que seu filho obtenha cidadania americana não é permitido. Oficiais consulares vão negar o seu pedido de visto caso haja indícios de que essa é a sua intenção”, diz o post.

Em junho deste ano, a Suprema Corte dos EUA emitiu uma decisão que abriu caminho para transformar em lei uma proposta de Donald Trump que visa proibir a cidadania dos EUA a filhos de turistas nascidos no país.

A cidadania por nascimento torna automaticamente qualquer pessoa nascida no país um cidadão americano, incluindo crianças nascidas de mães que estavam no país ilegalmente. O direito foi consagrado logo após a Guerra Civil na 14ª Emenda da Constituição.

Os EUA estão entre os cerca de 30 países onde a cidadania por direito de nascença — o princípio do jus soli ou “direito do solo” — é aplicada. A maioria está nas Américas, e Canadá e México estão entre eles.

A ordem executiva para limitar a cidadania pelo direito de nascença foi assinada por Trump no seu primeiro dia de governo, em 20 de janeiro.

