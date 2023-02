Notícias Estados Unidos vão financiar proteção à Amazônia

Por Redação O Sul | 11 de fevereiro de 2023

Norte-americanos querem engajar os demais integrantes do G7 em esforço para financiar iniciativa. (Foto: Ricardo Stuckert/Divulgação)

Os Estados Unidos planejam fazer uma doação inicial de 50 milhões de dólares para o Fundo Amazônia. A informação foi divulgada por uma fonte diplomática brasileira com conhecimento das tratativas, após o encontro entre o presidente Luiz Inácio Lula da Silva e o presidente dos EUA, Joe Biden, na Casa Branca, na sexta-feira.

Em comunicado conjunto divulgado após o encontro, os dois países informaram que os EUA “anunciaram sua intenção de trabalhar com o Congresso para fornecer recursos para programas de proteção e conservação da Amazônia brasileira, incluindo apoio inicial ao Fundo Amazônia”.

Ao sair da reunião com Biden, o presidente Lula defendeu a união entre Brasil e EUA para uma “governança global”, com medidas em prol do meio ambiente. “É preciso que a gente estabeleça uma nova conversa para construir uma governança mundial mais forte. Porque a questão climática, se não tiver uma governança global que tome decisões, que todos os países sejam obrigados a cumprir, não vai dar certo”, argumentou.

“Não sei qual fórum, não sei se na ONU, no G20, no G8, mas alguma coisa a gente tem de fazer para obrigar os países, o nosso Congresso, empresários a acatarem a decisão que tomamos em níveis globais. Se isso não acontecer, a nossa discussão sobre a questão climática ficará muito prejudicada. Acho que não temos muito tempo. Urgentemente precisamos tomar atitude. No Brasil, vamos fazer o que é possível fazer.”

Biden também se comprometeu a convencer os integrantes do G7 a aportar recursos na iniciativa brasileira. O grupo é composto pelas nações mais industrializadas do mundo de acordo com o FMI (Fundo Monetário Internacional) e é composto por: Alemanha, Canadá, Estados Unidos, França, Itália, Japão e Reino Unido. A União Europeia também é representada no grupo.

Fundo Amazônia

O Fundo Amazônia foi criado em 2008 com doações da Noruega e da Alemanha e aportes em menor volume da Petrobras. É gerido pelo BNDES (Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social). O projeto capta doações para ações de preservação e fiscalização do bioma.

Em abril de 2019, o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) suspendeu o fundo ao extinguir os seus comitês orientador e técnico. Além disso, os países doadores divergiram da política ambiental do antigo governo. Em 3 de novembro de 2022, o STF (Supremo Tribunal Federal) determinou que o governo reativasse o fundo em 60 dias.

Depois de sua posse como presidente, Lula assinou um decreto que restabelece o Fundo Amazônia, enquanto o presidente da Alemanha, Frank-Walter Steinmeier, anunciou que o país fornecerá € 35 milhões (R$ 199,3 milhões na cotação de 2 de janeiro de 2023) para o fundo. Segundo ele, é um sinal de cooperação imediata e de apoio ao governo atual.

O Fundo já recebeu até o momento doações de 1,3 bilhão de dólares. Duas autoridades tinham antecipado antes da viagem de Lula a Washington que o governo Biden estava considerando se juntar ao Fundo Amazônia.

