Rio Grande do Sul “Estamos viabilizando recursos”, diz governador gaúcho sobre a crise no IPE Saúde

Por Redação O Sul | 23 de março de 2022

Compartilhe esta notícia:











Bruno Jatene (E) toma posse como presidente do IPE Saúde. Foto: Itamar Aguiar/Palácio Piratini Bruno Jatene (E) toma posse como presidente do IPE Saúde. (Foto: Itamar Aguiar/Palácio Piratini) Foto: Itamar Aguiar/Palácio Piratini

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Em entrevista a um programa de rádio nesta quarta-feira (23), o governador Eduardo Leite apontou que o governo do Estado deve aportar recursos no IPE Saúde, como uma medida emergencial para solucionar crise financeira que atinge o plano de saúde e coloca em risco aproximadamente um milhão de segurados. “Temos novos pagamentos para serem feitos ao IPE, estamos viabilizando esses recursos, que vão ajudar a solucionar a crise imediata e uma série de medidas de reestruturação que vão ajudar a ter o controle maior das despesas para dar sustentabilidade a ele”, disse.

Desde 17 de março, entidades hospitalares alertam o governo do Estado que poderiam interromper o atendimento a segurados do IPE Saúde, por conta de dívidas que estão em aberto.

Diante desse cenário, o governador empossou, também nesta quarta-feira (23), o novo presidente do IPE Saúde. Bruno Jatene, até então subsecretário do Tesouro do Estado, prometeu diálogo com os hospitais para resolver o impasse. Uma reunião deve ocorrer nesta quinta (24).

“Agradeço ao Bruno Jatene que, antes de tudo, fez uma bela missão na nossa subsecretaria do Tesouro, em tempos difíceis, de muitos “não” a serem ditos, de ajustes, naturalmente uma situação desafiadora diante de tantas demandas e poucos recursos. Agora, assume um novo desafio. A trajetória de Jatene no serviço público é de maior admiração. Cuidar dessa instituição significa cuidar dos gaúchos, e tenho certeza de que teremos uma condução firme e resolutiva, e ao mesmo tempo, cuidadosa”, apontou Leite.

Entenda

Em 17 de março a Federação das Santas Casas e Hospitais Filantrópicos do Rio Grande do Sul e a Federação dos Hospitais e Estabelecimentos de Saúde do Rio Grande do Sul (FEHOSUL) decidiram notificar o IPE Saúde sobre a possibilidade de rescindir o contrato com a autarquia estadual.

Segundo as entidades, a medida poderia suspender os atendimentos hospitalares aos usuários do IPE em todo o Estado.Elas também alegam que estão em atraso contas referentes a serviços hospitalares e ambulatoriais prestados em diversas cidades gaúchas.

Em nota, no mesmo dia, o Ipe Saúde afirmou que “vem adotando medidas de reestruturação compatíveis à necessidade de sustentabilidade financeira que deve nortear toda boa gestão”.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Rio Grande do Sul