Por Redação O Sul | 28 de agosto de 2024

A Center Óptica estará com o estande de exposição de produtos e serviços na 47ª Expointer até o dia 1º de setembro. Foto: Thales Silva/Especial O Sul A Center Óptica estará com o estande de exposição de produtos e serviços na 47ª Expointer até o dia 1º de setembro. (Foto: Thales Silva/Especial O Sul) Foto: Thales Silva/Especial O Sul

Desde seu início, a Center Óptica vem em constante evolução, trabalhando na inovação de alto nível e apostando nas tecnologias mais modernas para obter produtos com qualidade e proporcional conforto aos clientes. Pela primeira vez na Expointer, no Parque de Exposições Assis Brasil, em Esteio, a empresa está com o seu estande situado no espaço Boulevard, pronto para oportunizar condições especiais aos visitantes da 47ª edição da feira. É o que afirma o CEO da Center Óptica, Alexandre Lau.

“Nós temos muita demanda reprimida no interior do Estado. Então, a nossa aposta, é oportunizar ao público do interior e que assiste os programas Atualidades Pampa e Pampa Debates da Rede Pampa, dos quais somos os parceiros mais antigos, traga sua receita e venha fazer o óculos novo”, disse.

A Center Óptica estará com o estande de exposição de produtos e serviços na 47ª Expointer até o dia 1º de setembro no Parque Assis Brasil.

“Temos tudo em 10 vezes sem acréscimo. É oportunidade de renovar os óculos as lentes. Eu trouxe mais de 400 modelos para as pessoas entenderam o que é ter uma experiência Center Óptica”, resume Lau.

