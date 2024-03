Porto Alegre Estão abertas as inscrições para a 23ª edição do Casamento Coletivo em Porto Alegre

A cerimônia será realizada no dia 22 de maio

Estão abertas até 12 de abril as inscrições para a 23ª edição do Casamento Coletivo em Porto Alegre. São disponibilizadas vagas para 30 casais.

A cerimônia será realizada no dia 22 de maio, às 16h, na Galeria dos Casamentos do Palácio da Justiça. Os casais interessados devem residir na Capital e não possuir condições financeiras de arcar com as despesas do casamento civil.

O evento é uma iniciativa do Memorial do Judiciário em parceria com a Corregedoria-Geral da Justiça e com o Cartório de Registro de Pessoas Naturais da Primeira Zona.

As inscrições devem ser feitas no Memorial do Judiciário do RS (Praça Marechal Deodoro, 55, térreo do Palácio da Justiça), de segunda-feira a sexta-feira, das 12h às 18h.

É necessário apresentar carteira de identidade ou certidão de nascimento, certidão de casamento anterior (se houver), certidão de óbito (se viúvo ou viúva) e comprovante de residência.

Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (51) 32107176 e pelo e-mail memorial@tjrs.jus.br.

