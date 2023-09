Rio Grande do Sul Estão abertas as inscrições para o 3º Prêmio Themis de Jornalismo do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul

Por Redação O Sul | 18 de setembro de 2023

Podem concorrer jornalistas, fotojornalistas e acadêmicos de jornalismo. Foto: Juliano Verardi/DICOM/TJRS

Estão abertas as inscrições para o 3º Prêmio Themis de Jornalismo do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul. Até o próximo domingo (24), profissionais e acadêmicos de jornalismo podem cadastrar seus trabalhos, de forma gratuita, por meio do site do Prêmio.

Podem concorrer jornalistas, fotojornalistas e acadêmicos de jornalismo que tenham produzido conteúdos jornalísticos divulgados em veículos de comunicação ou mídias oficiais de universidades no período de 16 de setembro de 2022 a 15 de setembro deste ano.

A premiação é dividida em cinco categorias temáticas que refletem áreas de atuação do Poder Judiciário do RS: Cotidiano da Justiça, Inovação na gestão pública judiciária, Imagem, Universitária e Especial. Nesta edição, a categoria Especial aborda os “150 anos do Tribunal de Justiça do RS”.

Os prêmios para os profissionais vencedores serão um troféu e o valor de R$ 5 mil para o 1º colocado em cada categoria, R$ 3 mil para o 2º colocado, e R$ 1,5 mil para o 3º colocado. Já o primeiro lugar na categoria Universitária recebe um troféu e, os demais, certificados com indicação da colocação alcançada. A solenidade de entrega do prêmio está prevista para ocorrer em 21 de novembro.

A edição de 2023 traz algumas atualizações, como a possibilidade de fotojornalistas e estudantes inscreverem até dois trabalhos nas categorias Imagem e Universitária. A novidade busca igualar as chances de participação, uma vez que o edital do concurso já previa que jornalistas poderiam concorrer em até duas categorias (Cotidiano da Justiça, Inovação na gestão pública judiciária e Especial), seja em grupo ou individualmente.

2023-09-18