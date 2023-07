Brasil Estelionato nas redes sociais: “Depositei e fui bloqueado”, diz vítima que caiu 4 vezes no golpe do agiota

Por Redação O Sul | 21 de julho de 2023

O número de estelionatos no Brasil mais que quadruplicou nos últimos cinco anos. (Foto: Reprodução)

O número de estelionatos no Brasil mais que quadruplicou nos últimos cinco anos: em 2022, foram registrados 1.819.409 casos do crime, 326% a mais que em 2018, quando ocorreram 426.799 registros, de acordo com dados do Anuário Brasileiro de Segurança Pública 2023.

Golpistas estão se passando por agiotas no Instagram utilizam fotos de crianças e famosos para tirar dinheiro de quem busca empréstimo fácil na plataforma.

Questionada se irá adotar medidas a fim de coibir golpes do tipo, a Meta, empresa responsável pelo Instagram, disse: “Usamos uma combinação de denúncias da nossa comunidade, tecnologia e revisão humana para identificar conteúdos violadores e removemos tais conteúdos quando tomamos conhecimento deles em nossa plataforma”.

Veja a seguir o relato de uma das vítimas do golpe, que aceitou falar sobre o caso sem se identificar, e teve acesso a denúncias de outras pessoas no Estado de São Paulo.

Quatro vezes enganado

“A primeira vez que eu me iludi foi em 2020, no comecinho da pandemia, com a gente preso em casa. Desesperado, sem saber o que fazer, eu solicitei o dinheiro”, contou o rapaz de 33 anos e morador da capital paulista.

Ele disse que enviou via WhatsApp toda a documentação solicitada pelo suposto agiota (foto de RG, comprovante de residência, etc) e logo foi bloqueado. Semanas depois, ainda precisando de dinheiro, tentou obter o empréstimo com outro perfil no Instagram e enviou todos os documentos por e-mail. Só não “deu certo” porque o e-mail retornou.

Na terceira vez, registrou um boletim de ocorrência depois de se sentir ameaçado pelo golpista. “Ele insistiu que eu tinha que pagar a taxa, que estava no contrato, que ia negativar meu nome”, lembrou.

Na última tentativa, em abril deste ano, acabou perdendo quase R$ 200 e ficou sem o empréstimo:

“Vi a dita-cuja no Instagram e me interessei porque até tinha comprovantes de envios a clientes. Então, a ‘imaginária’ Laura falou comigo. Disse que seria necessário efetuar um ‘valor de liberação’ de R$ 280, mas consegui deixar por R$ 190. Depositei a quantia, e em seguida, fui bloqueado”.

Outras vítimas

Perdeu R$ 8 mil

“Peguei o contato no Instagram. Precisava muito por motivo de saúde e por não conseguir crédito em bancos, pois estava negativada. Mandei mensagem e pedi um empréstimo de R$ 8 mil. Ele falou que era agiota e que eu precisava pagar R$ 200. Fiz o Pix, enviei o comprovante, ele falou que já estava finalizando para fazer o Pix e passou uma hora…”.

Perdeu R$ 610

“Navegando no Instagram, apareceu um anúncio de empréstimo para negativados, e eu cliquei. Me direcionou para um WhatsApp. Fiz contato, e ele solicitou uma taxa de R$ 450. Depois de conversar e pesquisar no Instagram, onde havia vários depoimentos de supostos clientes, fiz a transferência. Depois de algum tempo, ele alegou que meu Score era baixo e necessitava de mais R$ 279, mas eu só tinha R$ 160. Combinamos que ele descontaria. Logo depois ele apagou tudo”.

Bloqueio

“Vi a postagem de uma mulher no Instagram dizendo que o rapaz fazia empréstimo. Entrei em contato, e ele se apresentou como agiota particular. Eu queria fazer um empréstimo de R$ 5 mil. Ele me pediu a primeira parcela, que seria de R$ 295,24. Também pediu foto do meu RG, do CPF e do comprovante de endereço. Fiz o pagamento, e ele me bloqueou.”

Sem resposta

“À procura de empréstimo, encontrei um Instagram que me direcionou para o WhatsApp. Ele se identificou dizendo que era agiota e que emprestava dinheiro com 20% de juros, podendo ser pago em até em 60 vezes, mas cobrava R$ 200 de taxa, sendo devolvida na última parcela. Quando o questionei, ele disse que trabalha há 12 anos e a garantia eram os vídeos dos clientes. Passou a chave Pix, eu enviei o comprovante e só no outro dia falou do meu Score e que eu tinha que pagar mais para liberar. Nunca mais me respondeu.”

Outros crimes

“Encontrei no Instagram a página de um suposto agiota. Na ‘bio’, tinha um link de acesso ao seu WhatsApp comercial, por onde eu o contatei, já que estou desempregado, com poucos recursos e algumas contas a pagar. Ele me prometeu um empréstimo caso eu efetuasse o valor do seguro. Sob suspeita, eu fiz, mas nenhum valor foi liberado. Fora que ele tem em mãos fotos do meu RG e comprovante de endereço, com o qual ele pode realizar outros crimes”.

Estelionato nas redes sociais: "Depositei e fui bloqueado", diz vítima que caiu 4 vezes no golpe do agiota

