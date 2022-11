Mundo Estônia vai destruir monumentos soviéticos em represália à Rússia

Por Redação O Sul | 25 de novembro de 2022

Compartilhe esta notícia:











Campanha do governo começou após a invasão da Ucrânia pela Rússia. (Foto: Reprodução)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O governo da Estônia planeja demolir 244 monumentos soviéticos, que muitos

consideram ofensivos por representarem décadas de ocupação da nação báltica.

Um comitê do governo decidiu o destino de 322 monumentos, a maioria deles memoriais da Segunda Guerra Mundial que serão destruídos e sepulturas que serão enterradas novamente em cemitérios.

Dos monumentos, 74 foram vistos como ideologicamente neutros ou têm valor

artístico e, portanto, serão preservados, anunciou o comitê na última quarta-feira (23).

O governo lançou sua campanha para remover os monumentos soviéticos depois que a Rússia invadiu a Ucrânia em fevereiro. Em agosto, as autoridades transferiram um tanque construído pelos soviéticos em Narva para um museu, atraindo a ira de Moscou porque esses memoriais representam a vitória da Rússia sobre a Alemanha nazista.

Uma disputa semelhante sobre a realocação de um monumento soviético em

Tallinn, em 2007, desencadeou vários dias de protestos violentos e um ataque

cibernético a sites do governo da Estônia, com as autoridades culpando o Kremlin.

As vizinhas Letônia e Lituânia também tomaram medidas para limpar o país dos símbolos soviéticos. Vilnius deve iniciar a remoção de um memorial para soldados soviéticos no cemitério da capital lituana na próxima quinta (1º)

Gasto

A Rússia gastou um quarto de sua receita anual na guerra na Ucrânia, de acordo com estimativa publicada pela revista Forbes Ucrânia esta semana. O custo total estimado é de US$ 82 bilhões apenas com gastos diretos, excluindo o orçamento normal da defesa e perdas econômicas.

Em nove meses de guerra, a Rússia vê os seus recursos se esgotando. “No ano que vem a ‘conta da guerra’ pode ficar muito alta”, diz a publicação. Os recentes mísseis comprados do Irã e da Coreia do Norte tornam a operação militar ainda mais cara.

Em 2021, as receitas orçamentárias da Rússia foram de US$ 340 bilhões. O custo estimado pelo Forbes é, assim, um quarto desse total.

As receitas da Rússia provenientes da exportação de petróleo e gás estão

diminuindo. Antes da guerra, passava do equivalente a US$ 1 bilhão. Agora, o país perdeu parte do mercado europeu e enfrenta sanções internacionais.

Enquanto isso, a guerra requer mais dinheiro. No outono, o custo das despesas de guerra dobrou. Agora, a Rússia precisa de pelo menos US$ 10 bilhões por mês para sustentar a guerra.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Mundo