Por Redação O Sul | 22 de julho de 2022

Doação de sangue é fundamental para garantir componentes sanguíneos para os pacientes que precisam de transfusão. Foto: Myke Sena/MS Doação de sangue é fundamental para garantir componentes sanguíneos para os pacientes que precisam de transfusão. (Foto: Myke Sena/MS) Foto: Myke Sena/MS

Os tipos sanguíneos O- e O+ estão em níveis baixos nos estoques dos hemocentros do Estado, informa a Secretaria da Saúde com reforço de apelo para a necessidade da doação de sangue por parte da população. Segundo a diretora do Departamento Estadual de Sangue Hemoderivado e do Hemocentro do Estado, Katia Brodt, os demais tipos sanguíneos estão em níveis adequados, mas ainda assim é importante que a população procure os hemocentros mais próximos para a doação, visando a renovação dos estoques de sangue.

Todas as pessoas entre 16 e 69 anos de idade, com mais de 50kg, em boas condições de saúde (não tendo impedimentos temporários ou definitivos), podem realizar a doação.

A doação de sangue é fundamental para garantir a disponibilização de componentes sanguíneos para os pacientes que necessitam de transfusão e a renovação da validade dos estoques dos hemocentros. Os hemocomponentes são produtos gerados em serviços de hemoterapia com técnicas de centrifugação que permitem o fracionamento da bolsa de sangue total em concentrado de hemácias, concentrado de plaquetas, plasma fresco congelado e crioprecipitado, que têm diferentes validades (35 dias para concentrado de hemácias; cinco dias para concentrado de plaquetas; um ano para o plasma fresco congelado e um ano para o crioprecipitado).

Antes da coleta do sangue, os doadores passam por uma triagem, que verifica se as pessoas estão com boas condições de saúde. Após, é realizada a retirada de aproximadamente 450 ml de sangue. A coleta é feita por profissionais capacitados e sob supervisão de um médico ou enfermeiro.

Para preservar a saúde do doador, é estipulado um intervalo entre as doações de sangue. As mulheres precisam esperar, após realizarem a retirada do sangue, 90 dias para doar novamente. Já, para os homens, o tempo é menor e é recomendado 60 dias.

O que é preciso para doar:

• Estar em boas condições de saúde;

• Apresentar documento oficial de identidade com foto;

• Ter idade entre 16 e 69 anos, sendo que os candidatos a doadores com menos de 18 anos deverão estar acompanhados pelos pais ou por responsável legal;

• Pesar no mínimo 50 Kg com desconto de vestimentas;

• O limite de idade para a primeira doação é de 60 anos;

• Não estar em jejum e evitar alimentação gordurosa;

• Ter dormido pelo menos 6 horas antes da doação;

• Não ter ingerido bebidas alcoólicas nas 12 horas anteriores à doação;

• Não fumar pelo menos duas horas antes da doação

Quais são os impedimentos temporários:

• Gripe ou febre;

• Gestantes ou mães que amamentam bebês com menos de 12 meses;

• Até 90 dias após aborto ou parto normal e até 180 dias após cesariana;

• Tatuagem ou acupuntura nos últimos 12 meses;

• Exposição à situação de risco para a AIDS (múltiplos parceiros sexuais, ter parceiros usuários de drogas);

• Herpes labial

• Outros critérios que impedem a doação serão verificados por ocasião da entrevista de triagem

Quais são os impedimentos definitivos

• Doença de Chagas;

• Hepatite após os 11 anos de idade;

• Ser portador de vírus HIV (Aids), HCV (hepatite C), HBC (hepatite B), HTLV;

• Uso de drogas injetáveis

Obs.: outros critérios que impedem a doação podem ser verificados durante a entrevista de triagem

Quais intervalos devem ser respeitados entres as doações:

Mulheres: período de 90 dias/máximo de três doações nos últimos 12 meses

Homens: período de 60 dias/máximo de quatro doações nos últimos 12 meses

Onde doar sangue

