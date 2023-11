Brasil “Estrada de fogo” se forma em rodovia do Pantanal

Por Redação O Sul | 17 de novembro de 2023

Vídeo mostra carro cruzando a BR-262 em meio aos incêndios que atingem a região centro-oeste do país Foto: Reprodução de vídeo Vídeo mostra carro cruzando a BR-262 em meio aos incêndios que atingem a região centro-oeste do país (Foto: Reprodução de vídeo) Foto: Reprodução de vídeo

Incêndios florestais atingem a área da rodovia BR-262, estrada que corta o Pantanal, no Mato Grosso do Sul. Um vídeo, feito pelo Instituto Homem Pantaneiro nesta semana, mostra um carro no meio atravessando via em uma “estrada de fogo” formada pelas queimadas.

A rodovia que o vídeo mostra é a ligação entre Campo Grande, capital do Estado, a Corumbá e a fronteira com a Bolívia. Durante os primeiros 15 dias de novembro, o Mato Grosso e o Mato Grosso do Sul registraram 3.860 focos de incêndio.

Os estados que abrigam o bioma do Pantanal ocupam a 2ª e a 4ª posição das unidades federativas que mais registraram queimadas nos primeiros dias de novembro. Ao todo, foram 2.663 focos de incêndio no Mato Grosso e 1.197 incêndios no Mato Grosso do Sul.

Estado de emergência

Os governos de Mato Grosso e Mato Grosso do Sul decretaram situação de emergência em razão de incêndios na região norte do Pantanal.

As medidas viabilizam a participação do governo federal em áreas estaduais por meio da Defesa Civil, além da transferência de recursos para as ações de combate aos incêndios florestais e municípios atingidos pelo desastre.

O decreto de Mato Grosso, publicado na terça-feira (14), tem vigência de 60 dias e é um reforço a outra medida que determinou a prorrogação do período proibitivo para queimadas no estado até 30 de novembro, para atender uma exigência do governo federal no pedido de apoio para combate aos incêndios.

No Mato Grosso do Sul, o decreto de emergência, também publicado na terça, terá vigência de 90 dias e vale para os municípios de Corumbá, Ladário, Miranda, Aquidauana e Porto Murtinho, cidades da região pantaneira mais afetadas pelos incêndios.

