Por Redação O Sul | 21 de janeiro de 2025

Com o apoio de ações de bancos, o Ibovespa conseguiu engatar nessa terça-feira (21) a terceira alta seguida e avançou 0,39%. (Foto: Divulgação)

Os investidores estrangeiros aportaram R$ 2,9 bilhões em recursos no segmento secundário da B3 (ações já listadas), a Bolsa de Valores brasileira, na sexta-feira (17), dia em que o Ibovespa subiu 2,94%. No dia anterior (16), o montante investido havia sido de R$ 6,5 bilhões pelos não residentes, o maior valor desde 2012, devido à venda de ações da Vale pela Cosan. Assim, o superávit acumulado em 2025 soma R$ 3,6 bilhões.

Segundo participantes do mercado ouvidos pelo jornal Valor Econômico, a entrada de R$ 9,4 bilhões foi pontual, já que o pessimismo com as ações brasileiras é crescente entre investidores locais e internacionais.

Na quinta-feira, a Cosan anunciou a venda de 173 milhões de ações da Vale, o equivalente a 4,05% do total, zerando a posição na mineradora, e os papéis passaram por forte volatilidade.

Assim, o volume financeiro negociado dos papéis da Vale chegou a R$ 11,5 bilhões, o que correspondeu a 46,8% do giro do Ibovespa no dia, de R$ 24,7 bilhões, enquanto a B3 movimentou R$ 30,3 bilhões.

Ainda segundo informações da B3, o investidor institucional retirou R$ 2,5 bilhões na sexta-feira. Com isso, o saldo positivo em janeiro totaliza R$ 2,6 bilhões.

E o investidor individual retirou R$ 132 milhões no mesmo dia, levando o superávit em janeiro para R$ 1,2 bilhão.

Ibovespa

Com o apoio de ações de bancos, o Ibovespa conseguiu engatar nessa terça-feira (21) a terceira alta seguida e avançou 0,39%, aos 123.338 pontos. Em um pregão de baixa liquidez e favorável para ativos de risco na Europa e nos Estados Unidos, com investidores à espera de uma definição acerca da política tarifária do presidente americano, Donald Trump.

O recuo das ações da Vale e da Petrobras, porém, limitou um avanço mais expressivo do índice, que oscilou entre os 122.290 pontos e os 123.462 pontos.

O volume financeiro do índice chegou a R$ 12,6 bilhões. Já na B3, o giro financeiro ficou em R$ 16,6 bilhões.

As ações da Vale fecharam o dia em queda de 0,50.

Já os papéis da Petrobras terminaram a sessão em direções opostas: as PN tiveram alta de 0,03%, enquanto as ON tiveram queda de 0,84%.

Por outro lado, ações de instituições financeiras, como o Banco do Brasil, avançaram 0,90%.

Impulsionadas pela visão de que a tarifação dos EUA contra a China poderá ser menos agressiva e que há novas condições na mesa de negociação entre os dois países, o dia foi favorável para outras ações de commodities, caso de Usiminas e Braskem, que subiram 5,36% e 3,57%, nessa ordem. As informações são do jornal Valor Econômico e da B3.

2025-01-21