Por Redação O Sul | 26 de abril de 2023

A unidade recebeu investimentos de R$ 100 milhões e irá gerar 250 empregos diretos. Foto: Divulgação Foto: Divulgação

A primeira loja da bandeira Cestto Atacadista abre as portas para o público nesta quinta-feira (27), a partir das 10h, em Gravataí, na Região Metropolitana de Porto Alegre. Estreia do Grupo Zaffari no segmento de atacado e varejo, também conhecido como cash and carry, a unidade recebeu investimentos de R$ 100 milhões e irá gerar 250 empregos diretos. Com aproximadamente 12 mil itens à venda, a primeira operação mista de varejo e atacado da empresa busca harmonizar o atendimento tradicional de um supermercado com a venda de maiores volumes para consumidores institucionais, varejistas e transformadores, como bares e restaurantes.

Localizada na Avenida Dorival Cândido Luz de Oliveira, 7575, Parada 60, a loja está situada em uma área privilegiada, na divisa entre os municípios de Gravataí e Cachoeirinha. A região possui mais de 500 mil habitantes em um raio de oito quilômetros, sendo assim um ponto estratégico com densidade populacional e condições para receber um importante serviço de abastecimento qualificado para milhares de pessoas.

Produtos ofertados

O mix disponibilizado no Cestto Atacadista terá produtos de marcas tradicionais do mercado, assim como das marcas exclusivas e próprias do Grupo Zaffari, que passarão a disponibilizar novos tamanhos e formatos, com rigorosa seleção e acompanhamento de qualidade. Para atender aos diversos tipos de necessidades dos consumidores, a operação também investe em novas dinâmicas de exposição de produtos, na distribuição dos espaços da loja, na comunicação visual e nas instalações da operação, potencializando uma experiência mais eficaz e organizada.

Através da eficiência logística e operacional, a primeira unidade da marca tem parte do abastecimento da loja vinda diretamente da indústria, obtendo, dessa forma, condições de destaque para as ofertas.

Loja

Com um total de 32 checkouts, sendo quatro deles do tipo self checkout, a loja possui amplos corredores e é dividida por áreas específicas de produtos, disponibilizando desde itens de mercearia até perecíveis frescos, resfriados e congelados, assim como áreas especiais de hortifrutigranjeiros, padaria e açougue, que irão preparar produtos na própria loja.

A unidade conta ainda com uma área de televendas específica para clientes de pessoa jurídica, oferecendo um centro de contatos inteligente, com preços e serviços diferenciados para estes clientes. As ofertas da loja serão anunciadas através dos meios tradicionais de mídia, além de tabloides da marca Cestto Atacadista, pelo WhatsApp e ainda na sinalética digital instalada no empreendimento.

Além dos cartões de pagamento das bandeiras Zaffari Card e Bourbon Card, o Cestto Atacadista irá contar com cartão próprio e aceitará as principais bandeiras do mercado. O estacionamento da unidade possui 380 vagas, sendo 140 cobertas.

