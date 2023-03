Porto Alegre Estrelas do skate brasileiro estarão em Porto Alegre para etapa de circuito nacional

Por Redação O Sul | 15 de março de 2023

A maior pista da América Latina receberá estrelas como Rayssa Leal, Pâmela Rosa, Pedro Barros e Augusto Akio, o Japinha. Foto: Julio Detefon/Arquivo STU A maior pista da América Latina receberá estrelas como Rayssa Leal, Pâmela Rosa, Pedro Barros e Augusto Akio, o Japinha. (Foto: Julio Detefon/Arquivo STU) Foto: Julio Detefon/Arquivo STU

Os principais skatistas brasileiros estarão em Porto Alegre para a etapa STU National – circuito brasileiro de skate – que ocorre de 17 a 19 de março no complexo esportivo da Orla do Guaíba, na Zona Sul da Capital. A maior pista da América Latina receberá estrelas como Rayssa Leal, Pâmela Rosa, Pedro Barros e Augusto Akio, o Japinha.

“Muito bom poder disputar essa etapa em Porto Alegre. Tenho certeza de que o evento vai estar lotado e com alto nível das meninas e muita disputa em cada manobra”, disse Pâmela.

“Seja no ambiente nacional ou internacional, nosso skate é puro. Estamos todos aqui por ele. A gente compartilha de um mesmo ideal, o que só proporciona coisas boas, sorrisos, alegria, alto astral, e tudo isso traz energia para as pessoas”, declarou Japinha.

Fora das pistas, artistas do mais alto gabarito assinam a identidade visual do evento. Na etapa de Porto Alegre deste ano, a missão é da gaúcha Lídia Brancher. Ela baseou seu trabalho em fatos que trouxessem elementos que fazem parte da paisagem da cidade, além de incluir e disseminar as mulheres no skate.

“A pista na orla é um espaço público que une pessoas de diferentes partes da cidade e de diferentes classes sociais, com uma das paisagens mais representativas: o local onde as pessoas se conectam com o Guaíba, o pôr do sol e os animais que habitam esse mesmo espaço”, afirmou Lídia.

Música

E o festival que chegou com força ao calendário da música e do skate em 2023 pousa também em Porto Alegre. Depois do sucesso em Criciúma, o URB Music Tour agitará a capital gaúcha no sábado (18), no estacionamento em frente à pista da orla do Guaíba. Os ingressos já estão à venda pelos sites www.urbmusictour.com.br e www.minhaentrada.com.br.

