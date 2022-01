Porto Alegre Estrutura montada no campus central da UFRGS amplia para 133 o número de locais com testagem gratuita de coronavírus em Porto Alegre

Por Redação O Sul | 14 de janeiro de 2022

Tenda funciona das 9h às 17h junto a um dos estacionamentos da universidade. (Foto: Cristine Rochol/PMPA)

Nesta sexta-feira (14), Porto Alegre passou a contar com um novo local para testagem rápida de coronavírus, além das 132 unidades de saúde. Trata-se de uma tenda montada junto a um dos estacionamentos do Instituto de Ciências Básicas da Saúde (ICBS), no campus central da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS).

Com atendimento das 9h às 17h, a unidade também oferece procedimento RT-PCR para os sintomáticos que receberem resultado negativo no exame de antígeno. O ICBS fica na rua Sarmento Leite nº 500 (bairro Farroupilha). Os demais endereços da rede municipal podem ser conferidos no site prefeitura.poa.br.

A instalação do novo ponto de testagem é feita a partir de parceria com a universidade. De acordo com a diretora de Atenção Primária da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), Caroline Schirmer, o objetivo é desafogar as unidades de saúde. “As unidades estão com volume muito grande de pacientes respiratórios”, explica.

Ainda segundo ela, a intenção é que sejam abertos mais sete centros de testagem até o final de janeiro: “Queremos ampliar a cobertura para poder isolar os casos positivos o mais rápido possível, freando a circulação da Ômicron na Capital”.

Os testes estão disponíveis para quem apresenta sintomas de covid (febre, calafrio, dor de garganta, tosse, dor de cabeça, coriza, diarreia, alteração no olfato, no paladar, fraqueza e dor muscular).

Também são contemplados indivíduos assintomáticos que tiveram contato com caso positivo de Covid-19 e sem esquema vacinal completo. Antes da testagem, todos passarão por avaliação clínica no próprio local.

A testagem deve ser realizada, de preferência, entre o terceiro e quinto dia após o início dos sintomas. Para pacientes assintomáticos, entre o terceiro e quinto dia após o último contato com o caso positivo.

Fim de semana

A estrutura não estará ativada neste fim de semana. Em compensação, a Secretaria Municipal de Saúde mantém a oferta gratuita de testes rápidos em nove postos de saúde, das 9h às 16h de sábado e domingo.

O procedimento é disponibilizado a quem apresenta sintomas de covid (febre, calafrio, dor de garganta, tosse, dor de cabeça, coriza, diarreia, fraqueza e dor muscular, bem como alteração no olfato ou paladar). Também contam com o serviço os assintomáticos sem esquema vacinal completo que tiveram contato recente com caso confirmado de contágio..

Antes da testagem, é necessário se submeter a avaliação clínica nos próprios locais. Se houver o encaminhamento, o resultado der negativo no teste de antígeno mas persistirem os sintomas, poderá ser realizado teste RT-PCR.

A testagem deve ser realizada, de preferência, entre o terceiro e quinto dia após o início dos sintomas. Para pacientes assintomáticos, entre o terceiro e quinto dia após o último contato com o caso positivo de covid.

No mesmo horário, será realizada neste sábado (15) a vacinação contra covid em apenas um ponto, o Shopping João Pessoa – vale lembrar que as doses não são mais aplicadas aos domingos.

(Marcello Campos)

