Educação Estudante da Fundação Liberato, em Novo Hamburgo, recebe bolsa para curso de verão da Universidade de Yale

Por Redação O Sul | 25 de março de 2022

Sofia participará das atividades virtualmente do Brasil. Foto: Divulgação Sofia participará das atividades virtualmente do Brasil. (Foto: Divulgação) Foto: Divulgação

A estudante Sofia Nascimento Mazin, 17 anos, do terceiro ano do Curso Técnico em Mecânica da Fundação Escola Técnica Liberato, em Novo Hamburgo, no Vale do Sinos, foi contemplada com uma bolsa de 90% para participar do programa Yale Young Global Scholars. O curso terá início no mês de junho (verão norte-americano) e, devido à pandemia, Sofia participará das atividades virtualmente do Brasil.

“Eu sempre tive essa vontade de estudar fora, e a Fundação Liberato motiva esse espirito nos alunos sempre que pode. Vários alunos lá já tinham feito programas de curta duração fora do país, então eu me propus a tentar também. Pesquisei bastante e descobri o Young Global Scholars em Yale, que é um dos programas mais diversos do mundo, e daí apliquei. A aplicação em si não foi fácil”, explica a estudante.

Ela conta que foi necessário enviar suas notas, durante o ensino médio, e apresentar uma média alta, além da recomendação de dois professores. Foi pedido a ela, também, que escrevesse diversas redações, abordando suas atividades extracurriculares e prêmios, assim como comprovar a fluência no inglês.

“Apesar desse ano ser online pela pandemia, realmente espero conhecer alunos engajados com tecnologia e liderança no mundo todo, assim como aprender com mais profundidade sobre estes tópicos que gosto tanto. “

O Programa de Inovações em Ciência e Tecnologia do Young Global Scholars é um curso de duas semanas de imersão por seminários e aulas, contando com a participação de professores de Yale e com a apresentação de um projeto final.

