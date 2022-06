Educação Estudante gaúcha ganha medalha de ouro e bolsa parcial em olimpíada dos Estados Unidos

Por Redação O Sul | 21 de junho de 2022

Compartilhe esta notícia:











Sofia com o protótipo desenvolvido com material biodegradável. Foto: Luis Eduardo Selbach/E.T. Liberato Salzano Sofia com o protótipo desenvolvido com material biodegradável. (Foto: Luis Eduardo Selbach/E.T. Liberato Salzano) Foto: Luis Eduardo Selbach/E.T. Liberato Salzano

A estudante Sofia Nascimento Mazin (17 anos) conquistou medalha de ouro na Genius Olympiad (Genius International High School Project Competitions), considerada uma das maiores feiras de sustentabilidade do segmento no mundo.

O evento, realizado na modalidade virtual, promove uma compreensão global das questões ambientais e a conquista da sustentabilidade por meio de ciência básica, artes, escrita criativa, engenharia, design e desenvolvimento de negócios. A Genius oferece desafios e oportunidades para estudantes do Ensino Médio, a fim de promover o desenvolvimento dos jovens em agentes que contribuam para uma maior sustentabilidade ambiental ao longo de suas vidas.

Aluna do terceiro ano do Curso Técnico em Mecânica da Fundação Escola Técnica Liberato Salzano Vieira da Cunha, desde o início da pandemia Sofia procurou uma alternativa para ajudar a comunidade a lidar com a escassez de recursos. Nesse sentido, criou o projeto “Desenvolvimento em software 3D CAD de válvula exalatória alternativa para respirador mecânico”.

O objetivo é suprir a demanda por uma válvula que salva milhares de vidas, utilizando tecnologia 3D. Foi possível produzir uma nova válvula em PLA, um material biodegradável feito a partir de fontes renováveis como vegetais, além de ser um dos mais acessíveis do país, diminuindo o custo da válvula em aproximadamente 94%. O projeto tem orientação do professor Sandro Heleno Auler.

Sofia também recebeu uma bolsa durante quatro anos no Instituto de Tecnologia de Rochester, no Estado de Nova York (EUA). O evento contou com a participação de estudantes de 57 países, e a cerimônia de premiação ocorreu no dia 18 de junho.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Educação