Por Redação O Sul | 22 de outubro de 2023

O jovem, que estudou a vida inteira em escolas públicas, dá dicas de como se preparar para o exame. (Foto: Fabio Rodrigues Pozzebom/Agência Brasil)

A certeza que Victor Marques tinha era que queria estudar em uma universidade federal. Identificar em que ele era bom e saber o que ainda precisava melhorar fez a diferença para a estudos do paraibano, de 20 anos, durante a preparação para o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). Durante três anos de tentativas, ele foi aprovado para medicina em quatro universidades. Pensando nos estudantes que estão passando pela mesma jornada, o jovem, que estudou a vida inteira em escolas públicas, dá dicas de como se preparar para o exame.

Victor descobriu que queria ser médico aos 17 anos, no fim do ensino médio. O principal motivo para tomar a decisão foi a vontade de “ajudar pessoas”.

Na primeira tentativa, o estudante não conseguiu passar em medicina, mas foi aprovado em odontologia. Preferiu não se matricular e persistiu em busca do sonho. Depois, ele conseguiu alcançar o objetivo com as seguintes aprovações, todas por meio do Sistema de Seleção Unificada (Sisu):

– Universidade Estadual de Santa Cruz (UESC-Bahia) no semestre 2021.1;

– Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) no semestre 2021.2;

– Universidade Federal de Alagoas (UFAL) no semestre 2022.1;

– Universidade Federal de Campina Grande (UFCG) no semestre 2022.2.

A distância de casa se tornou um obstáculo e fez com que Victor escolhesse não ir para a Bahia e Rio de Janeiro. Já a possibilidade de viver a experiência de ter uma certa independência o fez optar pela UFAL, onde está matriculado.

As aulas ainda vão começar, mas as expectativas já estão a mil. “É puxado, é corrido, vou ter meus momentos de dificuldade, mas acredito que vai valer a pena”, ressaltou.

Três etapas

A preparação de Victor para o Enem foi baseada em três ações, especialmente com técnicas ativas de estudos para facilitar e potencializar a memorização de conteúdos:

– Estudo teórico dos assuntos (com uso de flashcards);

– Aplicação da teoria nas questões;

– Fazer simulados.

“Se eu tivesse que dar uma dica pra quem tá estudando, seria reconhecer as lacunas teóricas. Todo mundo tem, faz parte. Estudar essas lacunas, aplicar no simulado e não ter o simulado como um medo”, destacou.

Aproximadamente na metade da jornada de estudos, Victor contou com o auxílio de um cursinho. “Vi que se conseguisse essa ajuda por um valor acessível poderia acelerar a minha aprovação”. Essa experiência o aproximou ainda mais da realidade que queria vivenciar.

Foi em casa que o jovem começou e continuou a estudar para valer. Por dia, eram cerca de seis a sete horas de dedicação. Essa fase precisou de disciplina e foco total.

“Não tocava no celular, não mandava mensagem, não via vídeos. Era 100% estudando”, reforçou.

Os estudos eram divididos em turnos. Ele gostava de estudar durante a manhã e a tarde.

“Sabia que no fim da tarde o rendimento começava a cair”. Por isso, o jovem reserva tempo para descansar e relaxar. Além disso, investia tempo em atividades físicas e para o lazer.

“Ter humildade nesse processo é muito importante. Você reconhece que é muito bom em umas coisas e precisa melhorar muito em outras coisas. Essa foi minha chave pra passar essas quatro vezes’, revelou.

A humildade, ainda segundo Victor, também é necessária para que o estudante entenda que algumas pessoas vão saber mais coisas que ele, e que pode aprender com elas.

Além disso, ele aposta no básico que funciona.

“O segredo é o arroz com o feijão bem feito. É sentar e estudar. Não ter vergonha de perguntar ou questionar alguém que sabe mais que você. E entender que faz parte do processo errar e que é preciso ter constância. É melhor fazer um pouco todo dia do que muito em dia e não fazer mais nada”, disse. As informações são do portal de notícias G1.

