Saúde Estudo aponta 6 hábitos para retardar o declínio da memória e diminuir o risco de demência; confira

Por Redação O Sul | 4 de maio de 2023

A memória naturalmente diminui gradualmente à medida que as pessoas envelhecem. Foto: Reprodução A memória naturalmente diminui gradualmente à medida que as pessoas envelhecem. (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

Um novo estudo com mais de 29 mil pessoas com 60 anos ou mais identificou seis hábitos – desde comer uma variedade de alimentos até ler ou jogar cartas regularmente – que estão associados a um menor risco de demência e a uma taxa mais lenta de declínio da memória.

Comer uma dieta balanceada, exercitar a mente e o corpo regularmente, ter contato regular com outras pessoas e não beber ou fumar – seis “fatores de estilo de vida saudável” – foram associados a melhores resultados cognitivos em adultos mais velhos em um grande estudo chinês realizado ao longo de uma década e publicado na revista científica BMJ.

Embora os pesquisadores já saibam que existe uma ligação entre a demência e fatores como isolamento social e obesidade, o tamanho e o escopo do novo estudo adicionam evidências substanciais a um corpo global de pesquisa que sugere que um estilo de vida saudável pode ajudar o cérebro a envelhecer melhor.

Também sugere que os efeitos de um estilo de vida saudável são benéficos mesmo para pessoas que são geneticamente mais suscetíveis ao declínio da memória – uma descoberta “muito promissora” para os milhões de indivíduos em todo o mundo que carregam o gene APOEε4, um importante fator de risco para a doença de Alzheimer, disse Eef Hogervorst, presidente de psicologia biológica na Universidade de Loughborough, que não esteve envolvido no estudo

A memória naturalmente diminui gradualmente à medida que as pessoas envelhecem. Algumas pessoas mais velhas podem desenvolver demência, um termo abrangente que pode incluir a doença de Alzheimer e geralmente descreve uma deterioração da função cognitiva que vai além dos efeitos normais do envelhecimento. Mas, para muitos, “a perda de memória pode ser apenas um esquecimento senescente”, escrevem os autores do estudo do BMJ – como esquecer o nome daquele programa de TV que você adorava ou aquele fato incômodo que você queria procurar.

A perda de memória não é menos prejudicial por ser gradual, e o declínio da memória relacionado à idade pode, em alguns casos, ser um sintoma precoce de demência. Mas a boa notícia, dizem os pesquisadores, é que “pode ser revertido ou tornar-se estável, em vez de progredir para um estado patológico”.

Fatores

Exercício físico: Fazer pelo menos 150 minutos de atividade moderada ou 75 minutos de atividade vigorosa por semana.

Dieta: Comer quantidades diárias adequadas de, pelo menos, sete dos 12 itens alimentares (frutas, legumes, peixe, carne, laticínios, sal, óleo, ovos, cereais, legumes, nozes e chá).

Álcool: Nunca bebeu ou bebeu ocasionalmente.

Tabagismo: Nunca ter fumado ou ser ex-fumante.

Atividade cognitiva: Exercitar o cérebro pelo menos duas vezes por semana (lendo e jogando cartas ou mah-jongg, por exemplo).

Contato social: Envolver-se com outras pessoas, pelo menos, duas vezes por semana (participando de reuniões da comunidade ou visitando amigos ou parentes, por exemplo).

