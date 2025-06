Saúde Estudo revela que a vitamina C aumenta a espessura da pele

Por Redação O Sul | 28 de junho de 2025

Compartilhe esta notícia:











A vitamina C reativaria os genes de crescimento. (Foto: Reprodução)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

À medida que envelhecemos, a epiderme — a camada mais externa da pele — gradualmente se torna mais fina e perde sua capacidade protetora. Cerca de 90% das células dessa camada são queratinócitos, que se originam de camadas mais profundas da epiderme e migram para cima, formando a barreira protetora da pele.

Estudos anteriores enfatizaram os benefícios da vitamina C, conhecida justamente por seu papel na saúde da pele e propriedades antioxidantes. Em uma nova pesquisa, cientistas japoneses descobriram que a vitamina C ajuda a engrossar a pele, ativando diretamente genes que controlam o crescimento e o desenvolvimento das células da pele.

“A vitamina C parece influenciar a estrutura e a função da epiderme, especialmente controlando o crescimento das células epidérmicas. Neste estudo, investigamos se ele promove a proliferação e a diferenciação celular por meio de alterações epigenéticas”, diz Akihito Ishigami, vice-presidente da Divisão de Biologia e Ciências Médicas do Instituto Metropolitano de Geriatria e Gerontologia de Tóquio (TMIG), Japão, e principal autor do estudo.

A equipe utilizou equivalentes epidérmicos humanos, modelos cultivados em laboratório que imitam de perto a pele humana real. Nesse modelo, as células da pele são expostas ao ar na superfície enquanto são nutridas por baixo por um meio nutriente líquido, replicando a forma como a pele humana recebe nutrientes dos vasos sanguíneos subjacentes enquanto permanece exposta ao ambiente externo.

Os pesquisadores utilizaram esse modelo e aplicaram a vitamina C a 1,0 e 0,1 milímetros — concentrações comparáveis às tipicamente transportadas da corrente sanguínea para a epiderme.

Eles descobriram que a pele tratada com vitamina C apresentou uma camada de células epidérmicas mais espessa, sem afetar significativamente o estrato córneo (a camada externa composta por células mortas) no sétimo dia.

Depois de duas semanas, a camada interna estava ainda mais espessa e a camada externa, mais fina, sugerindo que a vitamina promovesse a formação e divisão dos queratinócitos.

Desmetilação do DNA

O estudo também revelou que a vitamina C auxilia no crescimento das células da pele, reativando genes associados à proliferação celular. Isso ocorre ao promover a remoção de grupos metil do DNA, em um processo conhecido como desmetilação do DNA.

Quando o DNA é metilado, grupos metil se ligam às bases de citosina, o que pode impedir a transcrição ou leitura do DNA, suprimindo assim a atividade genética. Por outro lado, ao promover a desmetilação do DNA, a vitamina C promove a expressão gênica e ajuda as células a crescer, multiplicar-se e diferenciar-se.

“Descobrimos que a vitamina C ajuda a engrossar a pele, estimulando a proliferação de queratinócitos por meio da desmetilação do DNA, tornando-se um tratamento promissor para o afinamento da pele, especialmente em adultos mais velhos”, explicou Ishigami.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Saúde

https://www.osul.com.br/estudo-revela-que-a-vitamina-c-aumenta-a-espessura-da-pele/

Estudo revela que a vitamina C aumenta a espessura da pele

2025-06-28