Saúde Estudos mostram dez benefícios do consumo de vinho tinto

Por Redação O Sul | 2 de abril de 2023

Compartilhe esta notícia:











A bebida atua como um anticoagulante natural, reduzindo o risco de AVC. (Foto: Reprodução)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

É importante lembrar que os benefícios do vinho são decorrência do consumo moderado da bebida, já que em grandes quantidades os efeitos podem ser contrários. De acordo com a Organização Mundial da Saúde (OMS), o recomendado são 90ml para mulheres e 180ml para homens, cerca de uma e duas taças da bebida.

A diferença é motivada porque o organismo feminino absorve mais rápido a bebida pela menor produção da enzima álcool desidrogenase (ADH), que é produzida pelo fígado e metaboliza o álcool, segundo o jornal O Globo.

Veja a seguir dez benefícios do consumo de vinho:

1) Redução do risco de AVC – A bebida atua como um anticoagulante natural, quebrando coágulos sanguíneos que podem entupir as artérias e causar um acidente vascular cerebral (AVC).

2) Fortifica o coração – O vinho reduz em até 50% o risco de doença isquêmica do coração. Os polifenóis presentes na bebida causam a vasodilatação das artérias e diminuem a agregação plaquetária, reduzindo o risco de hipertensão e menor risco de morte por outras doenças cardíacas.

3) Combate o Alzheimer – O consumo diário previne doenças neurodegenerativas, como o Alzheimer. A bebida deixa compostos antioxidantes em nosso intestino que são capazes de proteger os neurônios cerebrais de danos.

4) Melhora o sistema imunológico – O composto antioxidante deixado no intestino ajuda as bactérias saudáveis a florescer, o que estimula a produção de células T, aumentando a resposta imunológica. O resveratrol também auxilia na criação de moléculas anti-inflamatórias.

5) Redução de acne – O polifenol encontrado em abundância na bebida também combate algumas bactérias responsáveis pela aparição de espinhas.

6) Aumento da densidade óssea – O vinho tinto também é rico em silício, mineral que contribui para a densidade óssea. O consumo da bebida reduz o risco de desenvolver osteopenia e osteoporose. O mineral também estimula a produção de colágeno, o que melhora a regeneração de tecidos.

7) Reduz o nível de colesterol ruim – Os polifenóis encontrados no vinho reduzem as chances do LDL (colesterol ruim) de oxidar, enquanto aumentam a concentração de apolipoproteína, principal proteína do HDL (colesterol bom).

8) Melhora na função cognitiva – O vinho é associado a melhora cognitiva de homens e mulheres, principalmente aqueles acima dos 50 anos, influenciando a criação de novas memórias, aprendizado, vocabulário e até mesmo emoções.

9) Longevidade – Os polifenóis do vinho atuam na ativação de uma proteína que combate o envelhecimento. No entanto, apenas o consumo da bebida não basta, é necessário seguir a dieta mediterrânea, que consiste no consumo de alimentos frescos e naturais.

10) Reduz o risco de diabetes tipo 2 – Consumir vinho também melhora a sensibilidade à insulina, hormônio que ajuda o corpo a reduzir os níveis de açúcar no sangue.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Saúde

https://www.osul.com.br/estudos-mostram-dez-beneficios-do-consumo-de-vinho-tinto/

Estudos mostram dez benefícios do consumo de vinho tinto

2023-04-02