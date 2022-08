Mundo Companhia aérea suspende pilotos que dormiram e esqueceram de pousar em aeroporto na Etiópia

Por Redação O Sul | 21 de agosto de 2022

Compartilhe esta notícia:











Boeing-737-700 operado pela Ethiopian Airlines voava no piloto automático quando passou direto por aeroporto de destino. (Foto: Reprodução)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Os dois pilotos que operavam um Boeing 737 da Ethiopian Airlines foram suspensos após perderem um pouso no aeroporto de Adis Abeba, na Etiópia, disse a companhia aérea.

No comunicado, a Ethiopian Airlines não mencionou o motivo da suspensão, dizendo apenas que eles estavam sendo investigados. Segundo um site especializado em aviação, os dois pilots estavam dormindo e passaram o aeroporto a uma altura de 11 mil metros.

Conforme informações do site Aviation Herald, especializado em aviação, o voo ET-343, que vinha do Sudão com destino à Etiópia, estava com o pouso autorizado e em aproximação da pista de pouso. Mas o avião não desceu.

A torre de controle tentou sem sucesso entrar em contato com os pilotos. Após passar o aeroporto, um alarme de desconexão do piloto automático teria sido o que fez a tripulação acordar. Após fazer o retorno, os pilotos pousaram o avião sem maiores problemas.

Dados Automatic Dependent Surveillance-Broadcast (ADS-B) mostram a aeronave sobrevoando a pista, antes de iniciar sua descida e manobra para outra aproximação.

Fadiga

O analista de aviação Alex Macheras foi ao Twitter para expressar seu choque com o “incidente profundamente preocupante”, que ele sugere que pode ter sido o resultado da exaustão do piloto.

“O cansaço do piloto não é novidade e continua a representar uma das ameaças mais significativas à segurança aérea — internacionalmente”, tuitou.

O caso desta semana acontece poucos meses depois que pilotos da Southwest Airlines e da Delta Air Lines alertaram executivos das companhias aéreas sobre o aumento da exaustão de pilotos e recomendaram tratar a fadiga e os erros resultantes como um risco de segurança.

“A fadiga, tanto aguda quanto cumulativa, tornou-se a principal ameaça à segurança da Southwest Airlines”, disse a Southwest Airlines Pilots Association, ou SWAPA, a executivos de companhias aéreas em uma carta em abril.

De acordo com o documento, a crescente demanda por viagens aéreas à medida que o setor começa a se recuperar da pandemia de covid e o caos de cancelamento causado pelo clima severo estão entre os motivos do aumento da exaustão dos pilotos.

Em maio, o jornal italiano Repubblica informou que um piloto da ITA havia sido demitido depois de “adormecer” durante um voo entre Nova Iorque e Roma.

O copiloto estaria fazendo um “descanso autorizado” no momento, levando o Airbus A330 a perder a comunicação com o controle de tráfego aéreo por dez minutos, segundo o relatório.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Mundo