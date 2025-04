Mundo “Eu entendo que a China não esteja muito feliz”, diz Trump após reação

Por Redação O Sul | 5 de abril de 2025

China anunciou tarifas sobre produtos americanos em reação a tarifaço de Trump. (Foto: Reprodução)

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou que, a China fez “a única coisa que não podia fazer”, após o governo chinês anunciar uma retaliação às tarifas anunciadas pelos EUA nessa semana. As medidas incluíram a imposição de taxas de importação sobre 180 países de todo o mundo.

A Ásia foi o continente que recebeu as maiores tarifas de Trump. A China, por exemplo, será taxada em 34% a mais em todas as suas exportações aos EUA. Com isso, as taxas aos produtos chineses devem chegar a 54%.

Em resposta, o governo chinês anunciou que vai impor tarifas de também 34% sobre todas as importações americanas que chegam ao país, além de colocar novos limites para as exportações chinesas dos minerais de terras raras para os EUA.

Alguns dos materiais que terão sua exportação controlada pelo governo são samário, gadolínio, térbio, disprósio, lutécio, escândio e ítrio. Essas restrições já começaram a valer nessa sexta.

Esses minerais escassos são muito procurados pelas grandes empresas de tecnologia, várias delas americanas, porque são insumo para a fabricação de alguns produtos essenciais da área.

“O objetivo da implementação do governo chinês de controles de exportação sobre itens relevantes de acordo com a lei é proteger melhor a segurança e os interesses nacionais e cumprir obrigações internacionais como a não proliferação”, disse o Ministério do Comércio em um comunicado.

A imprensa estatal chinesa afirmou ainda que o governo colocou 11 empresas americanas na lista de entidades não confiáveis do país, alegando que essas cooperaram militar e tecnologicamente com Taiwan, “prejudicando seriamente a soberania nacional, a segurança e os interesses de desenvolvimento da China”.

“A China jogou errado, eles entraram em pânico — a única coisa que eles não podiam fazer”, disse Trump, em uma publicação na sua plataforma de rede social, a Truth Social.

Mais cedo, Trump também escreveu que este seria um ótimo momento para os investidores que colocam dinheiro no país e que suas políticas nunca mudariam.

“Aos muitos investidores vindo aos Estados Unidos e investindo enormes quantidades de dinheiro, minhas políticas nunca vão mudar. Esse é um ótimo momento para ficar rico, mais rico do que nunca antes!!!”, publicou Trump.

Reação do mercado

O mercado estrangeiro recebeu o anúncio do governo Trump de forma negativa porque tarifas maiores sobre a grande maioria dos produtos que chegam aos EUA devem encarecer, além de produtos finais, uma série de insumos para a produção de bens e serviços no país.

Especialistas avaliam que esse encarecimento deve pressionar a inflação e diminuir o consumo, o que pode provocar uma desaceleração ou até recessão da atividade econômica da maior economia do mundo.

Além disso, as respostas de outros países, como a China, com ameaças ou anúncios de taxas sobre os EUA, também geram uma cautela ainda maior sobre os efeitos de uma guerra comercial.

Se outros países também colocam tarifas, a inflação desses lugares também pode subir e a atividade desacelerar. Há temores de que a guerra de tarifas diminua a demanda global por bens e serviços, reduzindo os níveis do comércio global.

