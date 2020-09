Celebridades “Eu era odiada”, diz Carolina Dieckmann sobre personagem em “Laços de Família”

Carolina Dieckmann falou nesta segunda-feira (07) sobre sua interpretação de Camila, em “Laços de Família”. A novela voltou à programação da TV Globo ao ser reprisada no Vale a Pena Ver de Novo.

“Eu era odiada, mas eu não lembro exatamente se a Camila começava a namorar o Edu antes de ele terminar com a Helena. O que pegava muito era a Camila se apaixonar e investir no namorado da mãe”, disse Dieckmann.

Carolina Dieckmann também contou que a cena em que tem o cabelo raspado foi gravada originalmente para uma campanha de incentivo à doação de medula óssea. “Ela já iria ao ar na campanha para doação de medula óssea, ela foi gravada em formato de comercial”, disse a atriz explicando que a sequência também foi exibida na novela.

De acordo com a atriz, o debate provido pela novela resultou em um aumento de 1400% de possíveis doadores. “Eu ficava muito tocada com o texto, pela maneira como a doença se apresenta, uma anemia depois vem esse nome, leucemia. A Camila tinha mais ou menos a minha idade”, lembrou.

A artista também falou sobre sua preocupação com atuação. “Eu ficava muito tensa em passar verdade em tudo isso. O Maneco me tranquilizava muito falando: ‘Carol, a pessoa que recebe a notícia ela também não sabe [sobre leucemia], então tudo bem você não saber. Quando a gente recebe a notícia, você não estudou sobre a doença’”, disse a atriz se referindo às orientações do autor Manoel Carlos.

