Política "Eu lamento todos os mortos, mas é o destino de todo mundo", diz Bolsonaro sobre mortes por coronavírus

Por Redação O Sul | 2 de junho de 2020

Bolsonaro deu declaração a apoiadora. Foto: Isac Nóbrega/PR

O presidente Jair Bolsonaro comentou as mortes por coronavírus no Brasil dizendo que lamentava, mas que morrer “é o destino de todo mundo”. A afirmação foi feita na saída do Palácio da Alvorada, nesta terça-feira (2), quando uma apoiadora pediu para que o presidente desse uma palavra de conforto às famílias em luto.

Mencionando passagens da Bíblia, uma apoiadora religiosa pediu “uma palavra de conforto nessa hora”. “Pode ter fé e acreditar que a gente vai mudar o Brasil”, disse Bolsonaro. Ela insistiu: “E para os enlutados, que são inúmeros, o que o senhor diria?”, indagou.

“Eu lamento todos os mortos, mas é o destino de todo mundo”, respondeu Bolsonaro.

Até o momento da declaração o País contava com 29.937 mortes, número que chegou a 31.199 nesta terça, e os casos confirmados subiram de 526.447 para 555.383.

