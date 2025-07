Política “Eu vou levar jabuticaba para você, Trump”, diz Lula em vídeo publicado por Janja

Por Redação O Sul | 13 de julho de 2025

Na publicação, Lula diz que a fruta é genuinamente brasileira e dará ao presidente americano contra o mau humor. (Foto: Reprodução/Instagram) Foto: Reprodução/Instagram Na publicação, Lula diz que a fruta é genuinamente brasileira e dará ao presidente americano contra o mau-humor. (Foto: Reprodução/Instagram) Foto: Reprodução/Instagram

A primeira-dama Janja da Silva publicou um vídeo neste domingo (13) em que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva colhe e oferece jabuticabas ao mandatário norte-americano Donald Trump. Na publicação, Lula diz que a fruta é genuinamente brasileira e dará para Trump contra o mau humor.

“Eu vim chupar jabuticaba de manhã, porque eu duvido que alguém que chupe jabuticaba fique de mau humor. Eu vou levar jabuticaba para você, Trump”, diz o presidente, e depois complementa sobre o tarifaço imposto pelo governo dos EUA contra o Brasil.

“E você vai perceber, sabe, que o cara que come jabuticaba de manhã, num país que só ele dá jabuticaba, não precisa de briga tarifária. Precisa de muita união, e de muita relação diplomática”.

Trump enviou uma carta a Lula anunciando uma sobretaxa de 50% aos produtos nacionais, defendendo o ex-presidente Jair Bolsonaro, réu por tentativa de golpe de Estado, e criticando o Judiciário brasileiro.

A postagem segue o novo roteiro do governo de defesa da soberania, discurso que ganhou fôlego num momento que o petista enfrenta baixa popularidade. Essa semana, os governistas superaram a oposição no embate nas redes sociais sobre a taxação de 50% determinada por Trump. Outro mote foi a campanha lançada no perfil oficial do governo: “Brasil com S de Soberania”.

Durante a semana, Lula afirmou que pretende negociar e criará um comitê com empresários para repensar a política comercial com os Estados Unidos, mas que, se a sobretaxa de Trump entrar em vigor, vai responder, e medidas de retaliação já estão em estudo. O petista disse que levará o caso à Organização Mundial do Comércio (OMC), mas, diante do esvaziamento da entidade, a expectativa é que o país use a Lei da Reciprocidade, aprovada pelo Congresso, tão logo o tarifaço entre em vigor. A lei permite a adoção de sanções equivalentes às impostas por outros países.

Neste domingo, o vice-presidente Geraldo Alckmin (PSB) afirmou que o governo vai editar, até terça-feira (15), o decreto que regulamenta a Lei da Reciprocidade, que permite ao Brasil responder à tarifa. Alckmin disse, entretanto, que o governo ainda trabalha para reverter a tarifa, prevista para entrar em vigor no dia 1º de agosto.

“Acreditamos que essa tarifa é inadequada e não encontra justificativa”, disse o vice-presidente durante a inauguração de um viaduto em Francisco Morato, na Grande São Paulo.

Alckmin reiterou que considera as tarifas dos EUA contra o Brasil injustas e que prejudicam a própria economia norte-americana. O vice-presidente afirmou que os dois países têm 200 anos de amizade.

(Com informações dos jornais Folha de S.Paulo e O Globo)

