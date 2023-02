Colunistas EUA agora abre investigação sobre corrupção 2º governo Lula

Por Flavio Pereira | 18 de fevereiro de 2023

Em comunicado oficial, Departamento de Justiça confirmou investigação. (Foto: Reprodução/Twitter)

Menos de uma semana após a visita do presidente Lula aos Estados Unidos, o Departamento de Justiça dos Estados Unidos anunciou nesta sexta-feira (17), através de comunicado oficial, a abertura de investigação sobre um esquema de corrupção e lavagem de dinheiro que envolve funcionários da estatal brasileira Petrobras no âmbito do Caso Petrolão. A investigação se reporta aos governos Lula, Dilma e Temer. O caso já está sob investigação do FBI, a Polícia Federal dos EUA. A investigação utiliza dados do processo que condenou em 2021 o ex-presidente da Braskem José Carlos Grubisich a 20 meses de prisão, e ao pagamento de uma multa de US$ 2,2 milhões – ou quase R$ 12,2 milhões no câmbio atual pela Justiça dos Estados Unidos por ter confessado o pagamento de propina para funcionários da Petrobras. Nesta nova investigação, dois alvos respondem por quatro acusações por pagamento de propina e de três por lavagem de dinheiro entre 2010 e 2018, os investigados teriam subornado autoridades da Petrobras para que a estatal mantivesse negócios com duas empresas de comércio de combustíveis sediadas em Connecticut.

CGU confirma que Jair Bolsonaro se vacinou contra covid

Em entrevista ontem à rede CNN, o ministro da Controladoria-Geral da União, Vinícius Carvalho confirmou que há registro de vacinação contra a covid-19 do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). A Controladoria apura se houve adulteração na carteira de vacinação do ex-presidente, que indica que a dose teria sido aplicada no dia 19 de julho de 2021.

Ex-prefeito de Imbé foi preso ontem

Repercute no litoral gaúcho, a prisão do ex-prefeito de Imbé Pierre Emerim da Rosa (PT), 44 anos. Ele foi preso preventivamente, ontem (17), após descumprir uma medida de distanciamento requerida pela sua ex-esposa Joselaine da Silva Cardoso, a quem teria ameaçado. A denúncia partiu da ex-mulher à Polícia Civil após, segundo ela, após ter sua casa invadida por Pierre, que a ameaçou de “botar todo mundo a correr à bala”. Após a audiência de custódia ontem porém, a ex-mulher recuou e pediu ao promotor Rodrigo Louzada, a revogação da medida protetiva, e mudou seu depoimento à policia, declarando “por livre e espontânea vontade” que Pierre a visitou com o seu consentimento.

Rodrigo Lorenzoni diz que PL é a favor das privatizações, mas vê com preocupação, problemas no processo da Corsan

A avaliação da bancada do PL – 5 deputados – à oportunidade de subscrever o pedido de instalação da CPI destinada a investigar possíveis irregularidades no processo de privatização da Corsan vem sendo feita dentro de um contexto mais amplo. Nesse sentido, o líder da bancada no legislativo gaúcho, deputado Rodrigo Lorenzoni, encaminhou à coluna, um esclarecimento sobre a avaliação emitida pelo colunista nesta sexta-feira.

Diferente do que foi publicado na coluna o líder Rodrigo Lorenzoni esclarece “que o PL ainda não assinou a CPI, mas vê com muita preocupação os possíveis problemas do processo de venda. O PL é a favor das privatizações. Nossa bancada votou a favor. Porém o processo de venda tem que ser transparente. Temos muitas liminares impedindo a assinatura do contrato de venda da Corsan incluindo uma do TCE. Em razão da gravidade dos fatos ventilados a bancada está acompanhando de perto a situação e existe a convicção de que precisa se investigar os fatos.”

Sopa de letras

Ontem, a coluna, por erro de digitação, misturou informações diferentes, trazidas pelos deputados Gustavo Victorino (Republicanos) e Rodrigo Lorenzoni, líder do PL, no contexto da proposta de criação da CPI da Corsan no legislativo gaúcho. Assim, a declaração de que a CPI se prestaria a “dar palanque à esquerda” é, na verdade, de autoria do deputado Gustavo Victorino.

