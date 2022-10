Economia Euro: moeda amplia queda marcada por temor sobre solidez do banco Credit Suisse

Por Redação O Sul | 3 de outubro de 2022

O euro ampliou a sua desvalorização em relação ao real na manhã desta segunda-feira (3), sendo cotado a R$ 5,1152 às 10h17, o que significa um recuo de 3,55% em relação ao último fechamento. A moeda do bloco europeu começou o dia no Brasil em leve queda de 0,18%, recuo que se acentuou ao longo da manhã.

O Stoxx 600, por sua vez, virou o sinal e passou a operar no campo positivo. Também às 10h17, o índice apresentava alta de 0,24%, a 388,79 pontos. O Stoxx Europe 600 é um índice composto pelo desempenho de 600 companhias no mercado financeiro em 17 países do bloco europeu.

O mercado está sendo influenciado hoje por temores sobre a saúde financeira do banco Credit Suisse (C1SU34). As ações do Credit Suisse caíram 21% no último mês e os spreads de seus credit-default swaps, um tipo de seguro contra inadimplência, subiram para seu nível mais alto do ano na última sexta-feira, como é possível entender nesta reportagem.

