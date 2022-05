Mundo Europa chega à marca de 2 milhões de mortos por covid

A Europa ultrapassou a marca dos dois milhões de pessoas mortas por conta da covid, segundo anunciou nesta quinta-feira (12) a Organização Mundial da Saúde (OMS). A contagem leva em consideração a soma do o número de mortes de todos os países do continente europeu. Segundo a OMS, 2.002.058 de pessoas morreram por conta da covid na Europa, e 218.225.294 casos foram registrados.

“Uma etapa devastadora foi ultrapassada, já que o número de mortes por covid declaradas pelos países da região Europa da OMS passou dos dois milhões de pessoas”, afirmo um porta-voz da OMS à agência de notícias France Presse.

O Reino Unido lidera o ranking por número de mortos no continente, com mais de 177 mil vítimas fatais, seguido da Itália, com quase 165 mil, segundo a universidade Johns Hopkins, dos Estados Unidos, que monitora os casos do mundo inteiro em tempo real desde o início da pandemia.

Em número de infectados, a França aparece em primeiro lugar, com quase 30 milhões de casos.

Atualmente, segundo a OMS, a covid é a primeira causa de mortes na Europa. No ano passado, a organização previu que o continente chegaria à marca no primeiro semestre deste ano.

A marca foi atingida na mesma semana em que a União Europeia anunciou que vai suspender o uso de máscaras dentro de aviões e aeroportos do bloco. A medida entrará em vigor a partir da semana que vem.

Estados Unidos

Os EUA ultrapassam a marca de um milhão de mortes relacionadas à covid, confirmou a Casa Branca nesta quinta. O total é o mais alto já registrado por um único país no mundo, embora a OMS acredite que o verdadeiro número de vítimas possa ser muito maior em diversas nações por causa da subnotificação de casos.

O total de mortos nos EUA representa um óbito a cada 327 americanos, ou mais do que toda a população das cidades de São Francisco e Seattle. Também supera as 675 mil mortes estimadas nos EUA durante o surto de gripe espanhola de 1918-19.

“Hoje, chegamos a um trágico marco: um milhão de vidas americanas perdidas para a covid-19. Um milhão de cadeiras vazias ao redor da mesa de jantar. Cada uma delas uma perda irreparável. Cada uma delas deixando para trás uma família, uma comunidade e uma nação que mudou para sempre por causa dessa pandemia. Jill e eu rezaremos por cada uma delas”, disse o presidente Joe Biden em comunicado. Biden também ordenou que bandeiras fossem hasteadas a meio mastro para registrar o marco, disse a Casa Branca, que realizou nesta quinta uma segunda cúpula global sobre a covid.

Também nesta quinta, a Coreia do Norte anunciou pela primeira vez um infectado por covid e também o primeiro surto de casos no país. O governo declarou estado de emergência.

