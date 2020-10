Mundo Europa se torna segunda região a ter 250 mil mortes por covid-19

Por Redação O Sul | 24 de outubro de 2020

O Reino Unido lidera o continente em número de mortes Foto: Reprodução O Reino Unido lidera o continente em número de mortes. (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

A Europa se tornou a segunda região do mundo, depois da América Latina, a superar a marca de 250 mil mortos por coronavírus neste sábado (24), de acordo com uma contagem da reprotagem, com números recordes de infecções pela doença sendo registrados nas últimas duas semanas.

A Europa registrou 200 mil infecções diárias pela primeira vez na quinta-feira (22), com muitos países do sul do continente registrando nesta semana seus maiores números de casos diários.

A Europa responde por quase 19% das mortes por covid-19 em todo o mundo e por cerca de 22% do número de casos, de acordo com a contagem da Reuters.

Reino Unido, Itália, França, Rússia, Bélgica e Espanha respondem por quase dois terços das cerca de 250 mil mortes registradas até agora de um total de 8 milhões de casos em toda a Europa.

O Reino Unido lidera o continente em número de mortes pela doença com 45 mil, seguido de Itália, Espanha, França e Rússia. Na quinta-feira (22) o primeiro-ministro britânico, Boris Johnson, disse que seu país não pode depender de uma vacina e que terá de adotar outras medidas para frear a pandemia.

