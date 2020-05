A única surpresa ficou por conta de aviões britânicos, que cruzaram o céu da avenida Champs-Elysées, segundo a Rádio França Internacional (RFI).

Uma bandeira francesa foi instalada na Torre Eiffel para homenagear os combatentes e resistentes da Segunda Guerra.

Alemanha

Na Alemanha, Berlim decretou um dia de feriado. A chanceler Angela Merkel e presidente Frank-Walter Steinmeyer depositam flores no Portal de Brandemburgo. O presidente alemão pediu, durante a cerimônia em Berlim, para a comunidade internacional aprender com a lição do fim da Segunda Guerra Mundial para buscar “mais cooperação na luta conta a pandemia novo coronavírus”.

Reino Unido

Aviões franceses sobrevoaram Londres para marcar o fim da Segunda Guerra. Na noite desta sexta (tarde no Brasil), no Reino Unido que teve uma participação decisiva para a vitória dos aliados, a rainha Elizabeth II falou aos britânicos, no segundo pronunciamento na TV desde o início da pandemia.

“Quando eu olho para o nosso país hoje, eu vejo o que estamos dispostos a fazer para proteger e apoiar uns aos outros. Eu digo com orgulho que ainda somos uma nação que aqueles bravos soldados admirariam”, disse.

“O maior tributo ao sacrifício deles [combatentes mortos] é que os países que um dia foram inimigos declarados são, agora, amigos trabalhando lado a lado pela paz, saúde e prosperidade de todos nós”, acrescentou a monarca.

Ela lamentou pelo fato de que a população não pode ir às ruas para festejar o chamado “VE Day”, o “Dia da Vitória” na Europa. Porém, o discurso reforçou o pedido das autoridades britânicas para que as pessoas permaneçam em casa.

“Hoje, pode parecer difícil que nós não possamos marcar este aniversário especial do jeito que gostaríamos, mas, em vez disso, nós os lembraremos em nossas casas. As nossas ruas não estão vazias, estão cheias com o amor e o cuidado que temos uns pelos outros”, afirmou a rainha.

O discurso foi gravado no castelo de Windsor, a cerca de 40 km de Londres, onde Elizabeth, de 94 anos, e o marido, o príncipe Philip, de 98, instalaram-se quando a pandemia começou.

A mensagem foi exibida pela BBC às 20h locais, mesma hora em que o pai da rainha, rei George Jorge VI, falou no rádio em 8 de maio de 1945.

Este foi o segundo pronunciamento de Elizabeth II na TV durante a pandemia do novo coronavírus, que já deixou mais de 31 mil mortos no Reino Unido, segundo país com mais vítimas fatais da doença.