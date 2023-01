Política Evento anuncia Bolsonaro em Orlando e cobra ingressos que custam de 10 a 50 dólares

Por Redação O Sul | 27 de janeiro de 2023

Segundo os organizadores, no encontro ocorrerá uma homenagem para o ex-presidente. (Foto: Fabio Rodrigues-Pozzebom/Agência Brasil)

Um grupo de apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro nos Estados Unidos está divulgando nas redes sociais o evento “Grande Encontro em Orlando com o capitão Bolsonaro”. Para participar da solenidade, marcada para o dia 31 deste mês, é necessário comprar ingressos que variam de U$ 10 a U$ 50.

Segundo os organizadores, no encontro ocorrerá uma homenagem para o ex-presidente. Os participantes serão alocados em três setores diferentes, de acordo com o valor pago nos ingressos, podendo sentar nas áreas vip, especial e reservado. Para ficar mais próximo do palco, é necessário desembolar o valor mais alto, de U$ 50, que corresponde a aproximadamente R$ 250.

O evento está sendo divulgado pelo perfil de Instagram ‘Yes Brasil Usa’, o mesmo que promovia motociatas com Bolsonaro em diversas cidades norte-americanas. No mesmo site de compra de ingressos há ainda a opção de fazer doações para o evento, que podem ser de U$ 20, U$ 50 ou U$ 100.

Bolsonaro está nos Estados Unidos desde o dia 30 de dezembro, dois dias antes da posse de Luiz Inácio Lula da Silva. A ex-primeira-dama, Michelle Bolsonaro, que acompanhou o marido na viagem voltou sozinha para o Brasil na quinta-feira (26).

O visto de chefe de Estado com o qual o ex-presidente entrou nos Estados Unidos expirará nesta segunda-feira (30) e, de acordo com a colunista Bela Megale, Bolsonaro deu entrada em um processo de mudança de visto. A intenção é que, substituindo o documento pela categoria de turista, ele possa optar por ficar ao menos mais três meses no país.

O receio do ex-chefe do Executivo é receber ordem de prisão ao retornar ao Brasil. O nome dele foi incluído em inquérito aberto para investigar as responsabilidades sobre os atos antidemocráticos.

O ministro do STF (Supremo Tribunal Federal) Alexandre de Moraes acolheu pedido da Procuradoria-Geral da República (PGR) para incluir o ex-presidente em um inquérito que investiga a instigação e autoria intelectual dos atos terroristas.

A PGR quer apurar se Bolsonaro cometeu incitação pública de crime após ele ter compartilhado um vídeo que sugeriu que a eleição do presidente Luiz Inácio Lula da Silva foi fraudada pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE) e do STF.

Em entrevista ao Globo, o presidente do PL, Valdemar Costa Neto, disse que Bolsonaro prometeu retornar dos EUA na próxima semana. Aliados do ex-presidente, no entanto, acreditam que não há prazo definido e que ele deve ficar mais tempo em Orlando.

