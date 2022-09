Dicas de O Sul Evento gratuito na Orla do Guaíba, em Porto Alegre, oferece avaliação da qualidade do sono neste domingo

Por Redação O Sul | 23 de setembro de 2022

Compartilhe esta notícia:











A qualidade do sono tem papel fundamental para uma vida mais saudável e longeva Foto: Freepik A qualidade do sono tem papel fundamental para uma vida mais saudável e longeva. (Foto: Freepik) Foto: Freepik

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Os frequentadores da Orla do Guaíba, em Porto Alegre, terão a oportunidade de avaliar a qualidade do sono neste domingo (25), das 10h às 17h, durante o evento Trilha da Saúde.

Promovido pela rede de farmácias São João em parceira com a farmacêutica Sanofi ao lado da Usina do Gasômetro, o evento também contará com uma cabine com experiência da higiene do sono, quick massagem e espaço kids.

“Eventos que ajudam a população a compreender a importância de um sono de qualidade são sempre muito relevantes. Assim como se alimentar de forma saudável se tornou algo reconhecido como importante na vida das pessoas, quanto mais falamos sobre o cuidado com o sono, como dormir por horas suficientes, sem interrupções, como amenizar ansiedade e estresse, mais contribuímos para a conscientização da nossa população. Educar é sempre uma ferramenta essencial para difundirmos mais saúde e qualidade de vida”, destaca a gerente médica da Sanofi, Anna Lacerda.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Dicas de O Sul