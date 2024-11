Porto Alegre Evento multiesportivo prossegue neste domingo no Parque Marinha do Brasil, em Porto Alegre

Por Redação O Sul | 9 de novembro de 2024

Festival "Sunset Games" tem atividades gratuitas para todas as idades. (Foto: Max Peixoto/ Arquivo Sunset Games)

O Parque Marinha do Brasil, em Porto Alegre, recebe neste domingo (10) o segundo e último dia da terceira edição do festival “Sunset Games”, evento multiesportivo com atividades gratuitas ao público. Na programação, das 9h às 18h, estão previstos beach tênis e crossfit, além de diversas opções para a gurizada.

Competidores de várias regiões do Brasil estão presentes, em um total aproximado de mil atleta. Destes, 600 participam da disputa de crossfit, incluindo Ricardo Algayer, nome de referência internacional na modalidade.

Outro destaque são as apresentações de esportes adaptados, como o futebol de cegos e ginástica funcional, que permitem uma experiência inclusiva e interativa com o público. Durante as competições, quadras estarão disponíveis, também de forma gratuita, para quem quiser praticar as modalidades oferecidas.

Também há o espaço Village Sunset Games, onde o público pode explorar atrações disponibilizadas por patrocinadores e apoiadores. Já a Arena Kids tem brinquedos infláveis e atividades culturais e educativas, garantindo diversão para toda a família.

O festival integra o calendário oficial de Porto Alegre. Suas duas primeiras edições, em 2022 e 2023, tiveram como local a orla do Guaíba e reuniram 18 mil pessoas, dentre competidores e público.

Mais informações podem ser conferidas no site prefeitura.poa.br. A iniciativa conta com o apoio da Secretaria Municipal de Esporte, Lazer e Juventude (Smelj), cuja titular Débora Garcia ressalta: “Um dos nossos objetivos é estimular a prática esportiva, e esse evento oferece atrações para todas as idades, com inclusão e acessibilidade”.

(Marcello Campos)

2024-11-09