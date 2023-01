Rio Grande do Sul Evento na cidade gaúcha de Rio Pardo une caminhada, ciclismo, remo e natação

Por Redação O Sul | 5 de janeiro de 2023

Iniciativa é beneficente e com foco na conscientização ambiental. (Foto: EBC)

A cidade gaúcha de Rio Pardo (Vale do Rio Pardo) recebe neste sábado (7) o evento “Desafio Rios e Trilhas”, unindo caminhada, ciclismo, remo e natação. Além do foco na conscientização ambiental e divulgação do turismo na região, a iniciativa é beneficente, com arrecadação de donativos para instituições – os participantes devem contribuir com 4 litros de leite ou um pacote de fraldas para adultos.

O local escolhido é a praia dos Ingazeiros, na confluência dos rios Pardo e Jacuí. Aos participantes é oferecida a possibilidade de escolha dentre diferentes modalidades:

– Caminhada de 3 quilômetros.

– Ciclismo de 5 ou 30 quilômetros.

– Trilha de 20 quilômetros.

– Remo de 6 ou 12 quilômetros.

– Natação de 3 quilômetros.

Todos os inscritos recebem um “Kit Atleta” com camiseta temática, medalha, adesivos, água e lanche-almoço. Os equipamentos necessários a cada esporte são de responsabilidade individual, tais como capacete, remo, colete salva-vidas e boia de sinalização.

Saiba mais

Idealizado e produzido por Charles Teixeira, o “Desafio Rios e Trilhas” faz parte do projeto “Nadando pelos Cartões Postais”, cujo objetivo é promover atividades esportivas e beneficentes para divulgar as águas abertas (lago, rio ou mar) do Rio Grande do Sul.

Também busca chamar atenção para a necessidade de se preservar esses locais em todo o País. Saiba mais como participar e apoiar a iniciativa por meio do site francisswim.com.br.

(Marcello Campos)

