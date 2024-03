Porto Alegre Evento nesta terça-feira marca abertura dos jogos escolares 2024 em Porto Alegre

Por Redação O Sul | 25 de março de 2024

A expectativa é que cerca de 4 mil estudantes participem da competição ao longo do ano Foto: PMPA/Divulgação Foto: PMPA/Divulgação

A abertura oficial da 19ª edição dos Jespoa (Jogos Escolares da Cidade de Porto Alegre) será nesta terça-feira (26), às 9h30, em frente ao Paço Municipal, no Centro Histórico.

O evento contará com a apresentação da Banda do Gomes Carneiro e da dupla campeã sul-americana de hip-hop da Escola de Dança Triade. Também haverá desfile das 40 escolas que participarão dos jogos, demonstrações de judô e show com os alunos da oficina de tambores do Centro Municipal de Educação dos Trabalhadores Paulo Freire.

A expectativa é que cerca de 4 mil estudantes participem da competição ao longo do ano. “O Jespoa é uma oportunidade de integração das escolas e de desenvolvimento do esporte como ferramenta de educação, cultura e inclusão social das crianças e adolescentes da nossa rede municipal de ensino. Nesta edição ampliamos o número de modalidades, possibilitando assim uma maior participação.”, comentou o secretário-adjunto de Educação, Cláudio Franzen.

