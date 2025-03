Acontece Evento em Porto Alegre debate o futuro da energia solar nesta semana

Por Redação O Sul | 26 de março de 2025

27º Fórum GD Sul reúne especialistas para discutir geração distribuída e oportunidades no setor fotovoltaico Foto: Fórum GD/Divulgação Foto: Fórum GD/Divulgação

Porto Alegre recebe, entre os dias 26 e 28 de março, o 27º Fórum Regional de Geração Distribuída (Fórum GD Sul), considerado o maior evento regional do setor. O encontro ocorre na sede da Federação das Indústrias do Estado do Rio Grande do Sul (FIERGS) e reúne especialistas, líderes do mercado e empresas globais para discutir o futuro da energia solar no Brasil.

O Fórum GD Sul retorna a Porto Alegre, onde também foi realizada a 18ª edição. O evento se consolidou como um dos principais do setor elétrico brasileiro voltado à geração distribuída, com o objetivo de fomentar o acesso à energia limpa e movimentar a economia local.

“O evento reúne fabricantes, distribuidores e fornecedores de equipamentos essenciais, como módulos fotovoltaicos, inversores, cabos e conectores. Esses profissionais estão conosco de Norte a Sul do país, impulsionando o crescimento da GD”, afirma Tiago Fraga, CEO do Grupo FRG Mídias & Eventos, empresa organizadora do evento. Segundo ele, a expectativa é que o encontro proporcione debates estratégicos, impulsione negócios e fortaleça parcerias no setor.

Paralelamente ao 27º Fórum GD Sul, ocorre a 7ª edição do Energy Storage Brasil, evento que ampliará as discussões sobre armazenamento de energia e sua importância para a estabilidade do sistema elétrico.

Serviço

Site: www.forumgdsul.com.br

Instagram: @forumgd

Local: FIERGS – Av. Assis Brasil, 8787, Sarandi, Porto Alegre (RS)

Datas: 26, 27 e 28 de março de 2025

2025-03-26