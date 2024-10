Notícias Eventual denúncia contra Bolsonaro deve vir acompanhada de indícios de autoria, diz criminalista

Por Redação O Sul | 18 de outubro de 2024

Compartilhe esta notícia:











Especialista afirma que eventual denúncia contra Bolsonaro deve apresentar provas sólidas de autoria. (Foto: Agência Brasil)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

A Procuradoria-Geral da República (PGR) pode estar se preparando para apresentar uma denúncia contra o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) referente a uma suposta trama golpista. Segundo o advogado criminalista e professor da Fundação Getulio Vargas Celso Vilardi, essa eventual denúncia deve vir acompanhada de indícios contundentes de autoria.

Em entrevista na última quinta-feira (17), Vilardi destacou a importância de haver provas sólidas para sustentar qualquer acusação contra o ex-presidente. “A materialidade está posta, existem vários elementos sobre a materialidade, seja a respeito da tentativa de golpe, seja a respeito do que aconteceu em 8 de janeiro”, afirmou o especialista.

Necessidade de evidências concretas

O advogado enfatizou que, para a propositura de uma denúncia, são necessários indícios de autoria e prova da materialidade. Vilardi ressaltou ainda que, embora haja discussões sobre a caracterização dos eventos como vandalismo ou tentativa de golpe, a manifestação do procurador sugere que uma eventual denúncia será apresentada com evidências substanciais.

“O que nós esperamos a partir de uma manifestação contundente como essa é o elo de ligação”, explicou Vilardi, referindo-se à possível conexão entre Bolsonaro e os eventos investigados.

O especialista mencionou que os resultados das buscas e apreensões realizadas durante as investigações podem fornecer informações cruciais ainda não divulgadas publicamente.

Contexto político e jurídico

Vilardi também abordou o caráter político do Supremo Tribunal Federal (STF), ressaltando que este deve se sustentar dentro do ordenamento jurídico.

Ele alertou contra o uso equivocado da teoria do “domínio do fato”, que foi aplicada no julgamento do Mensalão e posteriormente corrigida pelo próprio Supremo.

“Espero que não [seja usada novamente], até porque essa teoria do domínio do fato foi utilizada de uma forma equivocada no Supremo Tribunal Federal”, comentou o advogado, lembrando das críticas que a corte enfrenta atualmente em relação à condução do inquérito das fake news.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Notícias

https://www.osul.com.br/eventual-denuncia-contra-bolsonaro-deve-vir-acompanhada-de-indicios-de-autoria-diz-criminalista/

Eventual denúncia contra Bolsonaro deve vir acompanhada de indícios de autoria, diz criminalista

2024-10-18