Após as críticas, Lula e Zanin já estiveram juntos pessoalmente em Brasília. Aliados do advogado afirmam que o presidente não demonstrou mágoa por conta do caso Americanas.

Brasília

Cristiano Zanin tem intensificado a presença em eventos jurídicos em Brasília. Na semana passada, compareceu à festa de despedida do ministro Jorge Mussi, do STJ (Superior Tribunal de Justiça), e a um lançamento de livro no Supremo.

A festa foi organizada na casa do editor de uma revista jurídica e contou com a presença de ao menos quatro ministros do STF: Alexandre de Moraes, Luís Roberto Barroso, Dias Toffoli e Ricardo Lewandowski. Também estavam no local o advogado-geral da União, Jorge Messias, homem de confiança de Lula. Quase todos os ministros do STJ foram ao evento.

Antes da festa, Zanin esteve no lançamento de uma coletânea de textos jurídicos no STF. Teve a chance de cumprimentar Edson Fachin, Gilmar Mendes e Barroso, além de Messias. Nos primeiros dias de janeiro, o advogado fez questão de comparecer à maioria das posses na Esplanada dos Ministérios. Em 1º de fevereiro, foi à cerimônia do STF de abertura do ano judiciário.