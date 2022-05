Geral Ex-chefão da Fórmula 1, bilionário Bernie Ecclestone é preso no Brasil por porte ilegal de arma de fogo e é liberado após fiança

Por Redação O Sul | 26 de maio de 2022

Bernie Ecclestone foi preso no Aeroporto Internacional de Viracopos por porte ilegal de arma de fogo. (Foto: Polícia Civil/Divulgação)

O ex-CEO da Fórmula 1 Bernie Ecclestone, de 91 anos, foi preso em flagrante na noite de quarta-feira (25) por porte ilegal de arma no Aeroporto Internacional de Viracopos, em Campinas (SP). A pistola calibre 32 sem documentação regular estava na bagagem dele, no bolso de uma camisa, e foi detectada no raio x.

De acordo com informações do boletim de ocorrência obtidas com exclusividade pelo portal de notícias G1, a bagagem foi levada para a área de embarque da Polícia Federal após a suspeita. A arma da marca LW Seecamp estava sem o carregador e sem munições.

“O conduzido alegou ser proprietário da arma, de forma irregular, mas alegou não ter conhecimento que estava em sua bagagem pessoal”, disse a Polícia Civil, em nota. O ex-CEO prestou depoimento e foi preso por porte ilegal de arma de fogo.

À Polícia, o bilionário Ecclestone alegou ter comprado a pistola de um mecânico da Fórmula 1 há aproximadamente cinco anos. Segundo o boletim de ocorrência, a arma seria mantida em uma propriedade rural no interior de São Paulo.

A reportagem da EPTV, afiliada da TV Globo, apurou no aeroporto que o empresário britânico estava no Brasil há cerca de um mês. Ele veio ao país para participar de eventos automobilísticos em Interlagos(SP), a Copa Truck e o TCR South America; em Brasília, para uma cerimônia no Autódromo Nelson Piquet; e em Mogi Guaçu, onde acompanhou a quarta etapa da temporada 2022 da Stock Car.

Fiança de R$ 6 mil

A arma foi apreendida e o crime previa pena de quatro anos de reclusão. No entanto, o delegado do caso considerou fatores como a natureza da infração e a “notável condição pessoal de fortuna do indiciado”, bem como a vida pregressa de Bernie e as circunstâncias indicativas da sua periculosidade.

Assim, foi definida uma fiança de R$ 6.060, que foi paga por Ecclestone na hora. O valor equivale a cinco salários mínimos.

O empresário não quis acionar o seu advogado, segundo a Polícia Civil, e a esposa dele, a brasileira Fabiana Ecclestone, foi a intérprete – o ex-CEO não fala português.

Bernie foi colocado em liberdade provisória, segundo o registro na Polícia Civil, que abriu investigação sobre o caso. Em seguida, o casal partiu para a Suíça em um voo particular.

O caso ocorreu às 21h30 desta quarta durante a inspeção na bagagem do suspeito e foi registrado na 4ª Delegacia de Atendimento ao Turista (Deatur) da Polícia Civil localizada no terminal.

A unidade pertence ao Departamento de Operações Policiais Estratégicas (Dope). As informações são do portal de notícias G1.

