Política Ex-comandante da Aeronáutica também confirmou reuniões para discutir minuta golpista, afirma TV

Por Redação O Sul | 4 de março de 2024

Tenente-brigadeiro Carlos de Almeida Baptista Junior foi ouvido pela investigação da PF no último dia 16 de fevereiro. Foto: Reprodução Tenente-brigadeiro Carlos de Almeida Baptista Junior foi ouvido pela investigação da PF no último dia 16 de fevereiro. (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

O tenente-brigadeiro Carlos de Almeida Baptista Junior, que ocupou o cargo de comandante da Aeronáutica durante a gestão de Jair Bolsonaro na Presidência da República, afirmou em depoimento ter participado de reuniões onde foram discutidos os termos da chamada “minuta do golpe”, segundo fontes da Polícia Federal (PF).

As informações são da CNN Brasil.

Na condição de testemunha, Baptista foi ouvido pela investigação no último dia 16 de fevereiro, quatorze dias antes do ex-comandante do Exército, general Freire Gomes, confirmar à PF ter presenciado as supostas reuniões com teor golpista.

Mantida sob sigilo, a oitiva do tenente-brigadeiro também foi longa e trouxe novidades que ajudaram embasar perguntas para o ex-comandante do Exército.

Baptista teria dado detalhes sobre ao menos duas reuniões para tentar manter o então presidente Bolsonaro na Presidência.

Ou seja, as declarações corroboram o que disse o ex-ajudante de ordens de Jair Bolsonaro, Mauro Cid, em delação premiada assinada no ano passado. Em um dos encontros, toda a cúpula do Exército, da Marinha e da Aeronáutica estaria presente. Essa reunião teria ocorrido quando Bolsonaro ainda estava na presidência, após as eleições de 2022.

Mensagens obtidas pela PF durante as investigações mostram que, assim como Freire Gomes, Baptista Junior também foi atacado pelo general Walter Braga Netto, ex-ministro da Defesa e vice na chapa de Bolsonaro nas últimas eleições, por não aderir aos planos golpistas.

Nas redes sociais, o tenente-brigadeiro tem publicado mensagens com indiretas. Em uma delas ele diz que a “ambição derrota o caráter dos fracos”.

